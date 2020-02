'Roomkop'-bakkerij onder cameratoezicht na dreigementen

Bakker Verwoerd haalde donderdag het nieuws nadat hij bekend had gemaakt te stoppen met de naam moorkop. 'Het is een synoniem voor neger geworden, en dat is niet iets waarmee wij geassocieerd willen worden', gaf hij als verklaring. Dezelfde dag maakte ook de HEMA bekend te stoppen met de naam moorkop. Bij de HEMA gaat het gebak vanaf 30 maart de chocoladebol heten.

My Cakes kreeg na het bekendmaken van de nieuwe naam diverse bedreigingen. Volgens eigenaren Jurgen Verwoerd en Patricia Booister werd de situatie in de winkel donderdagmiddag zo dreigend dat ze de winkel hebben gesloten. Een van de klanten eiste een moorkop en nam geen genoegen met de uitleg dat de naam van het product was veranderd.

Uitverkocht

De winkel in Monster ging vrijdag weer open, maar het duo had voor de zekerheid wel een beveiliger voor de deur gezet. Toch moest de winkel zaterdag opnieuw de deuren sluiten, dit keer was de reden positiever. De winkel had zo'n toeloop gekregen dat alles zaterdagmiddag was uitverkocht.

Op zondag en maandag is de bakkerij dicht, zodat My Cakes dinsdag pas weer opnieuw haar deuren opent. Om er voor te zorgen dat de rust terugkeert heeft de politie een mobiele camera voor de winkel geplaatst, zo meldt mediapartner WOS. Op deze manier is er constant toezicht op de winkel.