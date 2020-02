Leiden onbereikbaar met het OV; NS waarschuwt maandagochtendspits

Het staken van het busvervoer betekent dat Leiden niet bereikbaar is met het openbaar vervoer. ProRail voert dit weekend geplande grootschalige werkzaamheden uit bij Leiden, waardoor er geen treinverkeer mogelijk is. De NS adviseert reizigers om de reis uit te stellen. 'Omdat de storm voorlopig nog aanhoudt, weten we niet wanneer de bussen weer kunnen gaan rijden.'

In Alphen aan den Rijn vertrekken nog wel bussen richting Leiden. Omdat Leiden niet per trein bereikbaar is, stopt de trein uit Utrecht in Alphen. Reizigers kunnen hier nog steeds de bus naar Leiden nemen. Volgens een woordvoerder van de NS gaat het in die gevallen om uitzonderingen. 'We zijn gestopt met de normale bussen die het treinverkeer vervangen, maar we hebben nog een paar bussen in de regio Leiden rijden om te voorkomen dat reizigers stranden. Maar dit is geen normale busdienst en we kunnen mensen niet garanderen dat ze met het OV in Leiden komen.'

Treinreizigers stappen in Alphen aan den Rijn op de bus naar Leiden. | Foto: John van der Tol

Andere trajecten

Ook op andere trajecten zijn problemen, zo meldt de NS: Van en naar Gouda rijden veel minder treinen door een defecte trein. Dit duurt tenminste tot maandagmorgen 01.00 uur. Ook het internationale treinverkeer ondervindt problemen. Het treinverkeer van Den Haag Centraal naar Duitsland rijdt niet verder dan Venlo door problemen in Duitsland door de storm. De NS maakte bekend dat dit minimaal tot maandagmorgen 10.00 uur gaat duren. Ook lag het treinverkeer tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven zondag stil nadat er een voorwerp op de bovenleiding terecht was gekomen, maar hier kon het treinverkeer snel weer worden hervat.

De NS liet zondagavond weten dat op het hoogtepunt van de storm 65 procent van de treinen op tijd reed. Op Den Haag Centraal waren veel reizigers op zoek hoe ze het beste thuis konden komen.

Maandag mogelijk ook problemen

De NS verwacht dat het treinverkeer maandag nog last heeft van de problemen die de zuidwesterstorm zondag veroorzaakt. Omdat de storm zondag tegen 20.00 uur nog niet is gaan liggen, is het mogelijk dat niet alle schade voor maandagochtend kan worden hersteld, zo meldt de NS. Wat de precieze impact is voor het treinverkeer maandagochtend, is niet in te schatten.

Een woordvoerder zegt dat niet wordt gereden met een aangepaste dienstregeling, maar dat wel aanpassingen worden gedaan. Hij denkt aan kortere treinen of trajecten waar ontstane schade nog niet gerepareerd is. NS adviseert reizigers van te voren de reismogelijkheden te checken en kort voor vertrek de actuele informatie op de reisplanner te raadplegen.