Supersnel 5G-netwerk als eerste getest op Scheveningen

De Noordboulevard en het Zwarte Pad op Scheveningen worden gebruikt voor experimenten met het nieuwe supersnelle 5G-netwerk. Dat vertelde de Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Het netwerk moet uiteindelijk de opvolger van het huidige 3G en 4G worden en is stabieler en sneller dan de voorlopers.

Den Haag wil het netwerk gebruiken voor haar Smart City-strategie. Dit houdt in dat de gemeente vaker ICT inzet om de kwaliteit van leven in de stad te verbeteren. Zo zijn er lantaarnpalen op Scheveningen uitgerust met een bewegingssensor en beveiligingscamera’s. 'Het kan gaan over verkeersstromen, crowdmanagement, meten van geluiden van vleermuizen en vogels van Natura 2000-gebied', aldus de wethouder.

Tijdens de proeven kan het 5G-netwerk bijvoorbeeld helpen bij het detecteren van lege parkeerplaatsen om zo te voorkomen dat automobilisten rondjes blijven rijden bij het zoeken naar een plek, het signaleren van geluidsoverlast of bezoekersstromen tijdens grote evenementen sturen door middel van licht en geluid.

Living Lab Scheveningen

De experimenten op Scheveningen met 5G worden georganiseerd vanuit het Living Lab Scheveningen, een 5G-lab. De pilots worden uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met T-Mobile. Het lab beperkt zich tot de digitale infrastructuur die wordt aangelegd op de Noordboulevard en het Zwarte Pad en op een later moment op de Middenboulevard. Dit gebied kan later nog worden uitgebreid.

De gemeente heeft ook andere locaties in de stad op het oog om toepassingen met 5G uit te proberen. Kansrijke locaties zijn onder meer de Internationale Zone, het Central Innovation District (het gebied tussen de treinstations CS, HS en Laan van NOI) en Den Haag Zuidwest.

Eerste stad

Den Haag is de eerste stad in Nederland die het 5G-netwerk mag gebruiken voor deze experimenten. Het leidde in september vorig jaar tot een protestactie in de stad van mensen die zich zorgen maken over de gezondheidsrisico’s. Voor consumenten in Nederland zal het netwerk waarschijnlijk pas in 2022 beschikbaar worden – mits je een telefoon hebt die 5G ondersteunt.

