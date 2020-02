Storm Ciara: Honderden meldingen bij brandweer, geen gewonden

De brandweer heeft in de hele regio een drukke zondag gehad. Maar zo ver nu bekend gaat het alleen om materiële schade en zijn er door de storm Ciara geen gewonden gevallen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden spreekt over tientallen meldingen per uur. 'Het hoogtepunt was aan het einde van de zondagmiddag', vervolgt de woordvoerder. 'Zo rond etenstijd. In de loop van de avond nam het gelukkig af.'

Volgens de woordvoerder gaat het hierbij vooral om afgewaaide dakpannen en dakplaten, omgevallen bomen en later op de avond wateroverlast tijdens de hevige regenval. 'We waren gelukkig goed voorbereid en hadden veel contact met het KNMI.' Voor zover de woordvoerder kon nagaan zijn er geen gewonden gevallen.

Maandag ook nog storm(achtig)

Ook voor maandag verwacht de brandweer nog wel in actie te moeten komen. 'Er zal nog steeds veel schade aan gebouwen en bomen zijn', denkt de woordvoerder.

Bij Veiligheidsregio Hollands Midden overheerste hetzelfde beeld. De brandweer kreeg hier meer dan driehonderd meldingen. Ook hier ging het vooral om afgewaaide daken en omvallende bomen. Ook hier heeft zich geen letsel voorgedaan.

Treinverkeer last van vertraging

Het treinverkeer had ook last van de storm. Op diverse trajecten was er sprake van flinke vertragingen. De verwachting is dat de maandagochtendspits nog steeds te maken zal hebben met oponthoud. Daarnaast voert ProRail de komende week grote werkzaamheden uit aan het spoor bij Leiden. Dit zal zorgen voor nog meer drukte en volle treinen, meldt de NS. Reizigers krijgen het advies om de ochtend- en avondspits te mijden.

Ciara zorgt ook bij automobilisten voor problemen. De ANWB waarschuwt voor een zware ochtendspits maandag vanwege de harde windstoten. 'We verwachten een onstuimige dag met windstoten tot 100 kilometer per uur', zegt de woordvoerder. 'Het is vooral heel verraderlijk.' Hier is actuele file-informatie uit de regio te vinden.

