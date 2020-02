Hoogleraar Van Dishoeck onderzoekt leven op andere planeten

Vanwege de Dag van vrouwen in de wetenschap spraken wij met Ewine over haar werk. Ze doet onderzoek naar moleculen in de ruimte en werd beroemd met haar pionierswerk. Momenteel is de speurtocht naar water en de waterkringloop in de ruimte haar passie. Ewine is één van de weinige topvrouwen binnen de sterrenkunde.

'Er zijn redelijk wat vrouwen in de sterrenkunde, maar aan de top nog niet zoveel, daar is echt nog ruimte voor meer vrouwen', vertelt Ewine. 'Voor de Internationale Astronomische Unie (IAU) zijn er vele projecten om vrouwen in de wetenschap en vrouwen in de sterrenkunde te bevorderen. Ik kom net uit Zuid-Afrika ik ben hiervoor in India geweest en in Japan om juist dat thema voor de voeten te brengen.'

Het cv van mevrouw Ewine van Dishoeck liegt er niet om. Ze studeerde scheikunde en wiskunde aan de Universiteit Leiden. Haar kandidaatsexamen scheikunde behaalde ze cum laude in 1976. Een jaar later behaalde ze haar kandidaatsexamen wiskunde. Ewine studeerde summa cum laude af in 1980, en begon een promotieonderzoek onder leiding van professoren Harm Habing en Alexander Dalgarno (van Harvard). In 1984 promoveerde ze cum laude op het proefschrift Photodissociation and excitation of interstellar molecules.

President van de Internationale Astronomische Unie

Na haar studies werkte de sterrenkundige aan de Harvard-universiteit en op Princeton in Amerika. Daarna keerde ze terug naar Leiden om in 1995 benoemd te worden tot hoogleraar astronomie, in het bijzonder moleculaire astrofysica.

En op dit moment bekleed Ewine de hoogste functie binnen haar vakgebied, want op 15 augustus 2015 werd zij voor de periode van 2018 tot 2021 verkozen tot president van de Internationale Astronomische Unie.

Ewine van Dishoeck is onderdeel van een tentoonstelling over sterrenkunde in museum Boerhaave. Deze tentoonstelling is nog tot 15 maart te zien.