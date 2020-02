Aangehouden Delftse terreurverdachte langer vast

De politie deed een inval in het pand van Ahwazi in Rijswijk. | Foto: Omroep West

De 40-jarige Iraniër die vorige week in Delft werd aangehouden omdat hij een aanslag zou voorbereiden in zijn thuisland, blijft langer vastzitten. Dat zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket.

De man is de presentator van het televisiestation van de Ahwazi dat in Rijswijk kantoor houdt. Ahwazi zijn Iraanse Arabieren die streven naar onafhankelijkheid van hun regio Khuzastan. Hun organisatie ASMLA is geworteld in Nederland en Denemarken. Tegelijk met de aanhouding van de 40-jarige Isa S in Delft, werden in Denemarken drie kopstukken van de ASMLA opgepakt. Zij worden verdacht van spionage voor Saudi-Arabië.

De ASMLA is een politieke organisatie, maar heeft ook een gewapende tak. Isa S. wordt ervan verdacht een of meerdere aanslagen voor te bereiden in Iran, en lid te zijn van een terroristische organisatie. Het Landelijk Parket wil verder nog niets kwijt over het onderzoek. Wel zegt een woordvoerder dat er niet nog meer mensen zijn aangehouden.