Verdachte van neersteken man bij geldautomaat gepakt na Team West

Een 36-jarige Hagenaar is zondagavond aangehouden omdat hij een 33-jarige man uit Leiderdorp zou hebben neergestoken bij een geldstortautomaat aan het Hobbemaplein in Den Haag. Beelden daarvan waren vorige week te zien in het opsporingsprogramma Team West. De politie kreeg na de uitzending diverse tips, die naar de verdachte leidden.

Het slachtoffer wilde op zaterdagavond 4 januari geld storten bij de automaat in de Haagse wijk Transvaal. Hij stond er nog maar net, toen een man de afgesloten ruimte binnenkwam. Hij zette een groot mes op zijn keel, riep om geld en stak vrijwel meteen op het slachtoffer in. Hij werd meerdere keren gestoken met het mes. Zijn belager fietste uiteindelijk zonder buit weg.

De 33-jarige man raakte zwaargewond. Het mes was dwars door zijn arm gestoken, waarbij verschillende pezen waren afgesneden. Ook is hij in zijn gezicht geraakt en is er in zijn borst gestoken. Eén van zijn longen was net niet geraakt. In het ziekenhuis moesten meer dan vijftig hechtingen worden gezet.

Beelden in Team West

Het incident was gefilmd door camera's bij de geldautomaat en die beelden waren dinsdag te zien in Team West. Via de site en social media zijn ze massaal bekeken en gedeeld. Dat leverde meerdere tips op. Na verder onderzoek door de recherche kon de verdachte in Poortugaal worden aangehouden.

