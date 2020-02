Portret omstreden Arnoud van Doorn: van producent Fitna naar moslim

Arnoud van Doorn maakt zijn intrede in de Haagse politiek eind 2009. Dan wordt hij gepresenteerd als kandidaat voor de Haagse PVV. Hij staat zesde op de lijst van de partij van Geert Wilders, een plek boven een ander prominent Haags politicus, Richard de Mos. Van Doorn begon zijn loopbaan als fractiemedewerker bij de Haagse LPF, maar met zijn stap naar de lijst van PVV verschijnt hij voor het eerst zelf op het politieke toneel.

De PVV haalt bij de lokale verkiezingen van maart 2010 acht zetels, maar komt niet in het college. Van Doorn wordt de nieuwe vice-fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij, maar houdt het maar anderhalf jaar bij de partij vol. In december 2011 wordt het raadslid uit de partij gezet omdat hij fouten gemaakt zou hebben in het beheer van het fractiebudget. 'Ik wil duidelijk maken dat er geen sprake is van fraude', zei hij bij zijn vertrek. 'Ik ben heel slordig geweest met het bijhouden van de boekhouding en ben gemakzuchtig geweest.' Later blijkt dat Van Doorn geld uit de partijkas te hebben gebruikt voor privégebruik. 'Maar ik heb het geld altijd direct weer teruggestort.'

Arnoud van Doorn (PvdE) in de Haagse gemeenteraad toe | Foto: Omroep West

Journalist krijgt kantoorsleutel om rond te neuzen

Van Doorn gaat verder als eenmansfractie, maar krijgt al snel gezelschap van Marjolein van de Waal. Ook zij verlaat de PVV en sluit zich aan bij Van Doorn. Onder de naam Onafhankelijk Den Haag willen ze het PVV-geluid blijven vertolken in de Haagse gemeenteraad.

In 2013 komt Van Doorn groot in het nieuws nadat hij wordt opgepakt door de politie. Het raadslid zou vertrouwelijke stukken hebben gelekt naar een journalist. Van Doorn heeft de verslaggever van het AD de sleutel van zijn werkkamer gegeven en vertelt de journalist waar hij de documenten kan vinden. Op basis van de informatie schrijft hij een verhaal over de mogelijke aankoop van het World Forum door de gemeente Den Haag. In het artikel staan ook bedrijfsgevoelige informatie, zoals omzetten van het voormalige congresgebouw.

Verkoop softdrugs aan jongeren

De politie komt de schending van het ambtsgeheim op het spoor tijdens een ander onderzoek naar het gemeenteraadslid. Van Doorn wordt er namelijk van verdacht dat hij softdrugs heeft verkocht aan jongeren van 14 en 15. Voor de politie reden om de telefoon van het raadslid af te tappen. Van Doorn bekent vrijwel direct alle feiten. 'Als ik had geweten dat het strafbaar was, dan had ik het niet gedaan', zo zegt hij over het lekken van de vertrouwelijke stukken. In de rechtszaal trekt hij zijn excuses weer in. 'Ik ben tegen besloten vergaderingen', verklaart hij nu.

Ook voor de verkoop van drugs heeft hij een verklaring. Een groepje jongeren zorgde voor overlast en door drugs te verkopen hoopte hij hun vertrouwen te winnen. De rechter gelooft deze verklaring niet en in hoger beroep wordt Van Doorn veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. De journalist die de documenten uit de werkkamer van Van Doorn haalde krijgt een boete van 1.000 euro.

Bekering islam

In de tussentijd heeft Van Doorn zich bekeerd tot de islam. Een zeer opmerkelijke stap, aangezien hij in zijn tijd bij de PVV meegewerkt heeft aan Fitna, de anti-islamfilm van Geert Wilders. De stap krijgt veel aandacht, tot verbazing van het raadslid zelf. 'Ik ben gewoon Arnoud van Doorn. Ik ga geen andere naam krijgen, ik ga geen jurk dragen, ik laat geen baard staan. Dus er verandert niets. Ik ben me gaan verdiepen in de koran. En langzaam aan is het besef doorgedrongen dat dat mij wel ligt.' Binnen een half jaar maakt hij de religieuze pelgrimstocht naar Mekka, waardoor hij lange tijd ontbreekt bij de gemeenteraadsdebatten.

Van Doorn is inmiddels weer een eenmansfractie en sluit zich eind 2013 aan bij de Partij van de Eenheid van raadslid Abdoe Khoulani. De partij haalt bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 maar een zetel. Deze gaat naar lijsttrekker Khoulani, en Van Doorn verdwijnt naar de achtergrond. Maar niet voor lang, want in november keert hij terug in de gemeenteraad. Officieel trekt Khoulani zich terug om persoonlijke redenen, maar de lijsttrekker ligt onder vuur om zijn steun aan IS. Daarnaast noemt hij op Facebook Israëlische scholieren die in Nederland op bezoek zijn 'zionistische terroristen in wording'.

Abdoe Khoulani | Foto gemeente Den Haag

Knuffelactie

Van Doorn neemt de rol van Khoulani over, inclusief omstreden posts op social media. In 2018 doet het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) aangifte na een tweet van de politicus, waarin hij Allah vraagt de zionisten te vernietigen.

Screenshot tweet Arnoud van Doorn

Het is een van de vele keren dat Van Doorn in opspraak raakt door zijn uitspraken op twitter. In september tweet hij na de actie van de supporters van ADO die duizenden knuffels doneren voor zieke kinderen dat de knuffels waarschijnlijk 'alleen voor blanke zieke kindertjes zullen zijn'. Van Doorn verwijdert de tweet, en geeft een niet-bestaande stagiair de schuld van de post op social media. In de gemeenteraad weigert hij echter excuses te maken, omdat hij de tweet al verwijderd heeft.

Willie Dille

Van Doorn wordt ook genoemd door PVV-raadslid Willie Dille. Zij maakt in 2018 een einde aan haar leven, vlak nadat ze bekendmaakt door een groep moslims is verkracht. De politica beschuldigt Van Doorn er van dat hij de moslims tot de verkrachting heeft aangezet. Dille doet echter nooit aangifte en na een onderzoek van de OM wordt Van Doorn nooit verhoord.

De nieuwste aanklacht tegen Van Doorn wordt nu onderzocht. Kort na het vertrek van Pauline Krikke als burgemeester van Den Haag wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de gang van zaken door commissaris van de Koning Jaap Smit. De bijeenkomst is vertrouwelijk, iets wat meerdere keren wordt benadrukt. Toch krijgt Omroep West opnames van het gesprek in handen. Tot woede van de gemeente, die een week eerder al werd opgeschrikt door integriteitsproblemen na de inval door het OM bij wethouders De Mos en Rachid Guernaoui.

Beluister het gelekte fragment hieronder:

Invallen

De gemeente doet aangifte en donderdag blijkt dat het OM Van Doorn verdenkt van het lekken van de vertrouwelijke informatie. Zowel thuis als op het gemeentehuis worden invallen gedaan en worden er telefoons en laptops in beslag genomen. Het raadslid ontkent iets met het lekken te maken hebben. 'Als dat wel zo was, dan zal ik dat erkennen. Dat was een paar jaar geleden ook het geval.' Toch dekt Van Doorn zich vast in. Hij betwijfelt of het lekken van het gesprek juridisch wel onder de 'schending van het ambtsgeheim' valt. Als het aan het OM ligt mag de rechter hier binnenkort een uitspraak over doen.