Vader (30) na doodschudden acht weken oude baby: 'Ik handelde in paniek'

Het familiedrama speelde zich af op 16 januari vorig jaar. Het baby’tje werd met een traumahelikopter met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar het was al te laat. Het jongetje overleed in het ziekenhuis.

De verdachte verklaarde tijdens de pro-formazitting dat hij er alles aan heeft gedaan om de baby te redden. Zijn zoontje zou mogelijk een longontsteking hebben en vlak voor het schudden was het kindje erg benauwd. De Waddinxvener zou direct hebben gezegd dat het 'foute boel' was en uit paniek de baby door elkaar hebben geschud.

Asbak naar hoofd geslingerd

De advocaat van de verdachte wil daarom dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de medische gegevens van de baby, zodat duidelijk wordt hoe het met de gezondheid van het kindje was op het moment van overlijden. Ook wil de advocaat dat de schoonzus van de verdachte wordt verhoord als getuige omdat zij betrokken zou zijn geweest bij de reanimatie. Dit verzoek wordt echter niet toegewezen door de rechter.

Ook moet er nog verder onderzoek gedaan worden naar de verdachte. Een deskundige adviseert dat de man opgenomen wordt in het Pieter Baan Centrum (PBC). Een paar maanden na het overlijden van zijn zoon, zou de verdachte zijn toenmalige vriendin hebben mishandeld. Zo zou hij haar tegen het aanrecht hebben geduwd en een asbak naar haar hebben geslingerd. Volgens de advocaat gebeurde dit niet met opzet. 'Stel je kind is overleden, je hebt in paniek gehandeld, dan kun je misschien eens uit je slof schieten.' Het gaat de advocaat daarom te ver om van een agressieprobleem te spreken.

Woonwagenkamp

De rechter vindt opname in het PBC niet nodig. Wel moeten een psychiater en een psycholoog onderzoek doen naar de verdachte. Ook wordt er een milieu-onderzoek gedaan. De deskundige had eerder aangegeven dat een dergelijk onderzoek lastig zou worden. De verdachte woont in een woonwagenkamp en volgens de deskundige is dit een gesloten gemeenschap waar het moeilijk onderzoek doen is. De advocaat van de verdachte bestrijdt dit. 'Ik begrijp niet dat een gemeenschap zo wordt weggezet. Iedereen op het kamp heeft verklaard.' De rechter gaat in dit betoog mee.

De Waddinxvener zit sinds november vorig jaar vast op verdenking van doodslag van de baby. De advocaat van de verdachte wil dat zijn cliënt wordt vrijgelaten. 'Er zouden volgens hem geen ernstige bezwaren zijn en een terugkeer naar zijn gemeenschap zou belangrijk zijn bij de verwerking van het verlies van zijn kind, zo betoogde de advocaat.

Samenleving geschokt

De officier reageert fel op het verzoek om de verdachte vrij te laten. 'Er was niets mis met het kindje. Hij was gezond en is gestorven aan letsel dat alleen kon ontstaan door heel hard schudden. Er is geen enkel bewijs gevonden dat er iets mis was bij de baby voorafgaand aan het schudden. Daarom staat er doodslag op de tenlastelegging. De samenleving zou geschokt zijn als de verdachte nu al vrijkomt.'

De rechter is het op dit punt met de officier eens en de man uit Waddinxveen blijft in ieder geval tot aan de volgende pro forma zitting op 12 april vastzitten. De verdachte krijgt wel het laatste woord. 'Ik zou mijn zoon nooit iets aandoen', zegt hij emotioneel. 'Ik zit in mezelf te huilen. Ik heb levenslang. Ik kan niet eens een bloemetje brengen. Ik heb uit goede wil willen handelen. Ik heb zijn naam in mijn nek getatoeëerd. Ik denk iedere dag aan hem.'