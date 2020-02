Suïcidale Charlotte blijft voorlopig in VWS zitten tot eisen ingewilligd zijn

Met hond en al zit Charlotte Bouwman ook deze maandag weer in de hal van het ministerie van VWS. Het bord 'Crisis in de GGZ moet opgelost worden' is ook paraat. Sinds drie weken voert Charlotte op deze manier actie voor veranderingen in de geestelijke zorg, aanvankelijk vijf dagen per week, nu alleen op maandagen. Er is al wel een aantal individuele schrijnende gevallen opgelost, maar voor Charlotte gaat het niet om individuele gevallen, maar om structurele verbeteringen.' Vandaar dat ze voorlopig een trouwe gast zal blijven in het ministerie.

Charlotte heeft een ernstige psychische ziekte en is suïcidaal. Ze deed 21 zelfmoordpogingen en staat al twee jaar op de wachtlijst voor een behandelplek. Hulpverleners én ervaringsdeskundigen lanceerden drie weken terug het manifest Lijm de Zorg om aandacht van de politiek te vragen voor de misstanden in de GGZ en de Jeugdzorg. Dit manifest is al tienduizenden keren ondertekend. Charlotte hoopte met haar sit-in ook aandacht te vragen voor de lange wachtlijsten.

Inmiddels zijn er voor individuele gevallen wel wat lichtpuntjes te bespeuren. Maar voor Charlotte is dat niet genoeg. 'Ik werd zelf ook bovenaan een wachtlijst gezet en kreeg zelfs een plaats aangeboden voor de juiste therapie. Maar het gaat niet om mij, die heb ik dus ook geweigerd. Het moet voor iedereen beter.'

Drie eisen

Daarom heeft Charlotte drie concrete eisen. Ze wil een helpdesk voor mensen met complexe psychische problemen die zelf niet de juiste zorg kunnen vinden. Ten tweede wil ze landelijke behandelcentra waar men gespecialiseerd is in complexe psychische problemen. Mensen moeten niet doorverwezen worden naar de dichtstbijzijnde kliniek waar niet voldoende expertise is. En ten derde moeten er meer plaatsen komen voor deze groep als er acute hulp nodig is. Staatssecretaris Blokhuis heeft al wel toezeggingen gedaan over de landelijke centra 'maar vooral op het gebied van de helpdesk en de opvang van spoedeisende gevallen moet er nog veel gebeuren', aldus Bouwman.