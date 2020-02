Onderzoek naar omstreden verkoop miljoenenpand aan Omar Munie

Het pand was tot 2017 eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Met de gemeente Den Haag als tussenpersoon werd het pand verkocht aan Munie. De ontwerper had beloofd het pand te gebruiken om vluchtelingen en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Deze plannen komen niet van de grond en binnen enkele maanden wordt het pand doorverkocht aan een projectontwikkelaar die er een hotel van wil maken.

Critici beweren dat Munie het 'maatschappelijk belang' heeft gebruikt om het pand goedkoop in handen te krijgen. De Haagse gemeenteraad en de Tweede Kamer hebben inmiddels vragen gesteld over deze verkoop. Zij zijn van mening dat er sprake is van bedrog en dat de verkoop onder de marktwaarde van het pand teruggedraaid moet worden.

Het gaat om onderstaand pand op het Noordeinde in Den Haag:

Het pand van Omar Munie | Foto: Google Streetview

Conflictoloog

Munie is de kritiek inmiddels zat en heeft conflictoloog Terdu gevraagd onderzoek te doen. 'Er is van alles gezegd en geschreven over de verkoop van het pand, en volgens de heer Munie is dit onjuist', legt Terdu uit. 'Vandaar dat hij ons gevraagd heeft om onderzoek te doen, want het is een zaak die maatschappelijk heel gevoelig ligt.'

Terdu denkt twee tot drie maanden nodig te hebben voor het onderzoek. Hoe het onderzoek er precies uit gaat zien weet Terdu nog niet. 'Ik heb aan Munie gevraagd om met vijf specifieke vragen te komen die we moeten onderzoeken. Op het moment dat we die vragen binnen hebben dan kunnen we het onderzoek op gaan zetten.'

Bevooroordeeld

De onderzoeker realiseert zich dat een onderzoek ingesteld door Munie mogelijk als bevooroordeeld over zal komen. 'Er zijn diverse partijen bij de verkoop betrokken, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Den Haag. Als zij een onderzoek instellen dan is dat in potentie net zo bevooroordeeld. Wij werken in ons onderzoek met een commissie van drie tot vijf leden, afhankelijk van de vragen die we moeten onderzoeken, die geen enkele band met Munie hebben. Pas als mensen de onderzoeksvragen en de samenstelling van de commissie weten kunnen ze oordelen of ze de uitkomst van het onderzoek betrouwbaar vinden of niet. Eerder niet.'

Maar volgens Terdu is er geen enkele reden tot twijfel. 'Ik heb Munie gewaarschuwd dat als we dingen vinden die niet kloppen dat we dat rapporteren. En dat het hele onderzoek openbaar gemaakt wordt. Wij staan bij onze onderzoeken voor openheid.'

Van voor tot achter

Hoe lang het onderzoek duurt ligt volgens Terdu ook aan de medewerking van de overheid. 'Ik neem aan dat alle partijen hetzelfde belang hebben, en dat is de waarheidsvinding. Maar lukt dat niet, dan hebben we ook nog de Wet Openbaarheid Bestuur waarmee we informatie op kunnen vragen. We hebben Munie gezegd dat we alles van voor tot achter gaan onderzoeken. De vijf vragen die we krijgen dienen als leidraad voor het onderzoek, mochten we tijdens het onderzoek dingen tegenkomen die wij belangrijk vinden, dan gaan we ook dat uitzoeken.'