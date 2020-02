Chinezen starten petitie vanwege racisme rondom coronavirus: 'Grappen kunnen echt niet'

'Ik vind het een hele goede zaak', zegt Chee-Han Kartosen-Wong over de petitie. Ik heb hem zelf ook ondertekend. We laten zien dat er zoveel onvrede is over racisme tegen Aziatische Nederlanders. De petitie is inmiddels al meer dan 24.000 keer ondertekend.

Een van de belangrijkste redenen voor het starten van de petitie was vanwege de ophef die ontstond om een liedje dat op Radio 10 werd gedraaid. Een carnavalesk nummer op de melodie van 'wij vieren feest' met de tekst 'voorkomen is beter dan Chinezen'. Daarin kwamen onder meer teksten voor als 'stinkchinezen'.

'Dat is gewoon onversneden racisme', reageert Reza Kartosen-Wong. Hij is ook van Aziatische afkomst en stoorde zich enorm aan de tekst. 'Het is typisch dat dit soort teksten als een grapje worden verpakt. En dat we het maar moeten accepteren. Ik vind dat echt niet kunnen.'

Dodelijke slachtoffers

Met name jonge mensen laten nu steeds vaker van zich horen als ze te maken krijgen met racisme en discriminatie. Een goede zaak zegt Reza. 'De eerste generatie liet de drek over zich heenkomen omdat ze geen problemen wilden veroorzaken. De kinderen en kleinkinderen willen nu vooral als Nederlanders gezien worden, met dezelfde rechten. Een van de weinige lichtpuntjes van het coronavirus is nu dat mensen zich steeds meer uitspreken.'

De petitie is vooral een eerste aanzet. Uiteindelijk zouden we naar een meer verdraagzame wereld moeten, vindt Chee-Han. 'Het virus zorgt voor veel dodelijke slachtoffers, daar moeten geen grappen over worden gemaakt over de rug van Aziatische mensen. We moeten veel meer de verbinding zoeken met elkaar, zowel wit als niet wit', besluit ze.