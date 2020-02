Ergste overlast na hoogwater in Schoonhoven voorbij, pont kan weer varen

Het water stond maandag zo hoog, dat auto's gedeeltelijk door het water de pont moesten bereiken. Daardoor was de pont een uur niet bereikbaar. 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt', zegt Van Toor daarop. 'Volgens collega's die hier langer werken was het water in 1995 ook zo hoog. Dat is dus 25 jaar geleden.'

Verslaggever Bulent Moran was dinsdagochtend in Schoonhoven: 'Het is hier rustig, de auto's hoeven niet meer door het water naar de pont', vertelt hij.

Drukte in Bergambacht

Van Toor werd de afgelopen dagen door Rijkswaterstaat op de hoogte gehouden over de waterstand. Volgens het bedrijf was het met zulk hoog water niet mogelijk om op de pont te komen: 'De oprijkleppen van onze ponten komen met het hoge water niet meer op de veerstoep'.

Een dorp verder, in Bergambacht, kon er wel gevaren worden. 'We hebben het extra druk', zegt eigenaar Ton de Bie maandag. 'We hebben hogere oevers, waardoor we langer kunnen blijven varen. Maar ook hier staat het water erg hoog. Het ziet ernaar uit dat we gewoon kunnen blijven varen.'

Hoogwater in Schoonhoven | Foto: Nelleke Kok

ZIE OOK: IN BEELD: Storm Ciara zorgt niet alleen voor ellende, maar ook voor prachtige plaatjes