Leidschendam-Voorburg verkoopt aandelen Eneco voor miljoenen

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft zijn aandelen in energiebedrijf Eneco verkocht aan een Japans consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power. De gemeente wil de winst van de verkoop uitgeven aan 'zaken waar we als gemeente lange tijd van profiteren'.

Maandagmiddag ondertekende wethouder van Financiën Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) in het bijzijn van een notaris de documenten. Leidschendam-Voorburg is een van de in totaal 44 gemeenten die aandelen hebben in Eneco. Ruim driekwart van die gemeenten wil die aandelen verkopen. De gemeente Leidschendam-Voorburg stemde vorige maand in met de verkoop. De gemeente Den Haag ging hen in januari voor.

De gemeente verwacht de aandelen voor ongeveer 140 miljoen euro te kunnen verkopen. Dat is 60 miljoen meer dan aanvankelijk verwacht. 'We moeten er rekening mee houden dat we dit bedrag eenmalig ontvangen. Hier kunnen we dus geen jaarlijks terugkerende kosten mee dekken', aldus wethouder Rouwendal.

Oorlogsverleden

De gemeente laat weten vertrouwen te hebben in de voortzetting van 'de duurzame strategie van Eneco'. Volgens de gemeente zijn Eneco en de Mitsubishi Corporation al langer partners op het gebied van duurzame opwekking en opslag van energie. Ook is de gemeente op de hoogte van het oorlogsverleden van Mitsubishi. Zo werd recentelijk bekend gemaakt dat het bedrijf krijgsgevangenen dwangarbeid liet verrichten.

'Het college van B&W van de gemeente Leidschendam-Voorburg erkent het leed dat de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan en dringt erop aan dat de koper in contact treedt met de Stichting Japanse Ereschulden', aldus de gemeente Leidschendam-Voorburg.