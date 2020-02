Voorlopig geen lente: het blijft guur

'Deze dinsdag verandert er in elk geval niets', vertelt Mizee. 'Dat is een beetje het opvallende aan deze storm. De kern van de storm is wel weggetrokken, die ligt inmiddels boven de Noordkaap met nog steeds een zeer lage luchtdruk, maar het gebied strekt zich helemaal uit naar het zeegebied ten noorden van Schotland. Daardoor staat er bij ons nog steeds een stormachtige wind aan de kust. Het is deze dinsdag nog steeds windkracht 8 en zo blijft het de hele dag.'

We hebben te maken met een wisselende bewolking. 'Er is af en toe zon en pas dinsdagmiddag kan er een enkele bui voorkomen. Het zal niet meer zo heel veel zijn, maar er kan wel hagel en natte sneeuw bij zitten, want de temperatuur is een graad of 6. Als er dan zo'n buitje valt, koelt het nog verder af.'

Woensdag wat rustiger

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag verandert er volgens Mizee weinig. Ook dan blijft die stormachtige wind aan de kust staan. De temperatuur daalt tot ongeveer 4 graden.

Woensdag wordt het allemaal wat rustiger. 'Dan gaat de wind langzaam wat afnemen. De kans op een bui wordt dan ook steeds kleiner. Dan eigenlijk alleen nog in de ochtend, woensdagmiddag hebben we wat meer zon. Ook dan wordt het ongeveer 6 graden.'

Volgende oceaandepressie

Maar donderdag trekt een volgende oceaandepressie naar de Noordzee. Die brengt regen en weer wat meer wind. 'In de ochtend kan er donderdag ook wat natte sneeuw vallen', vertelt Mizee. 'Voorlopig blijft het echt nog guur en onbestendig.'

