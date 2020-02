Formule 1-teams willen via strand Noordwijk naar Zandvoort rijden

Formule 1-teams willen via het strand van Noordwijk naar het circuit in Zandvoort. | Foto: ANP

Voor het eerst in 35 jaar is er weer een Grand Prix in Nederland. Op 3 mei zullen de teams strijden om de winst op het circuit in Zandvoort. Logistiek wordt het een drukke week. Niet alleen voor Zandvoort, maar ook voor omliggende gemeenten als Noordwijk. Niet alleen tienduizenden fans moeten een onderkomen krijgen voor die week, ook de teams zijn op zoek naar een hotel.

Drie Formule 1-teams hebben voor Noordwijk gekozen. Welke teams dit zijn weet de gemeente wel, maar mag het nog niet bekendmaken. De drie ploegen hebben bij de gemeente een verzoek gedaan. Zij willen graag voor de trainingen en de wedstrijd over het strand naar het circuit rijden om uit de verkeersdrukte rond het circuit te blijven.

Supersterren van de Grand Prix

De gemeente staat positief tegen het plan. Dagelijks zullen 300.000 mensen het Grand Prix-terrein bezoeken. Voor de verkeersdrukte is het van belang dat mensen op zoveel mogelijk verschillende manieren naar het circuit reizen. Het college in Noordwijk heeft het voorstel van de teams besproken en daar bleek dat de partijen veel voordelen van het vervoer over het strand zien. Deze route voorkomt namelijk dat de politie veel agenten in moet zetten om een colonne te maken die de teams over de weg een vrije route geeft. En het is veiliger. 'De supersterren van de Grand Prix komen nergens in de file vast te staan en lopen geen risico om door fans belaagd te worden', motiveert het college.

Er zijn wel nog enkele problemen voor de Algemeen Plaatselijke Verordening aangepast kan worden. Zo moet het college rekening houden met de strandgangers. Ook loopt de strandroute door het strandreservaat Noordvoort. 'Er is overleg gevoerd met de natuurorganisaties om te bepalen hoe daar mee om te gaan.'

Per helikopter

Er is ook nog gekeken naar de mogelijkheid om de teams per helikopter van Noordwijk naar Zandvoort te vervoeren, maar volgens het college kan dit maar beperkt. 'Op donderdag en vrijdag zal er wel gevlogen worden', vertelt het college. 'Op zaterdag en zondag zijn alle landingsrechten in Zandvoort voorbehouden aan de organisatie van de Grand Prix en kunnen de teams uit Noordwijk daar niet landen.'

Wethouder Roberto ter Hark (Economie en Toerisme) is er daarom van overtuigd dat de route over het strand de beste optie is. 'We sturen de drie Formule 1-teams niet de weg op. Als je alle belangen weegt, blijkt de kortste route de veiligste. We willen de impact op de natuur, de veiligheid van wandelaars en strandbezoekers minimaliseren. Met de aanvrager overleggen we dan ook over de voorwaarden voor de ontheffing.'

LEES OOK: Noordwijkse hotels vol tijdens Grand Prix Zandvoort