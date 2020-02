Wassenaar ziet niets in 600 extra woningen op vliegveld Valkenburg

Het leek zo goed te gaan tussen Katwijk en het Rijk over bouwen op Valkenburg. Ze waren het bijna eens. Maar nu gooit Wassenaar roet in het eten: die gemeente is tegen de bouw van nog eens 600 woningen extra. Wassenaar maakt zich zorgen over de groenkwaliteit in de regio en het groeiend verkeer dat door de stad komt.

Op het voormalig marinevliegkamp Valkenburg moeten 5000 woningen komen om het woningtekort in de regio op te lossen, daarover is iedereen het eens. Maar over de aantallen en soorten woningen kunnen de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van de grond, het niet eens worden.

De gemeente wil meer woningen in het middensegment realiseren, terwijl de eigenaar van de grond, het Rijksvastgoedbedrijf, liever duurdere woningen ziet om een goede prijs voor de grond te krijgen. Op 5 februari leek Katwijk het ei van Columbus te hebben gevonden: de gemeente liet weten bereid te zijn om 600 woningen extra te bouwen op het terrein, bovenop de geplande 5000 woningen.

'Meer woningen is meer verkeer en stikstof'

Maar de gemeente Wassenaar is daar tegen. Wethouder Kees Wassenaar lichtte maandagavond toe in de gemeenteraad dat de extra woningen zorgen voor meer verkeer op de geplande ontsluitingswegen door Wassenaar. 'Daarnaast heeft het effect op de stikstofuitstoot, met negatieve gevolgen voor de groenkwaliteit van de natuur in het gebied.'

'Woningbouw is belangrijk', benadrukt wethouder Wassenaar van Wonen en Ruimtelijke Ordening. 'Maar groene kwaliteit en zorg voor de natuurlijke leefomgeving zijn ook aspecten die moet worden meegenomen in de beslissingen.' Woensdag wordt het project besproken in de Tweede Kamer.