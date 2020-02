Voormalig V&D-pand Leyweg weer open: 'Goed voor lokale economie'

Het gaat al jaren niet goed met winkelcentrum Leyweg. Er is veel leegstand en het aantal bezoekers is teruggelopen. In februari 2015 vertrok daarbovenop warenhuis V&D, een belangrijke trekker van het winkelcentrum. Het gebouw van het warenhuis staat sindsdien leeg.

Maar nu is het pand dus weer in gebruik genomen en heeft het de naam 'pand Zuidwest' gekregen. In het gebouw zitten kleine bedrijven zoals Early Robots, dat technieklessen voor kinderen organiseert, het grafisch ontwerpbureau Das Glück en er is plek voor streetart-artiesten. Ook komen er evenementen in het pand zodat er meer mensen naar het winkelcentrum getrokken worden.

Werkgelegenheid

Wethouder Saskia Bruines (D66) is blij dat er een invulling is gevonden voor het voormalig V&D-pand. 'Met de tijdelijke invulling stimuleren we het ondernemerschap, creëren we werkgelegenheid en zorgen we voor reuring in het winkelcentrum', zegt ze. 'Het is een belangrijke impuls voor de lokale wijkeconomie. Ook geeft de Haagse Hogeschool op deze locatie colleges over retail. Samen denken we zo mee over de buurt en hoe we dit gebied aantrekkelijker kunnen maken.'

Wethouder Martijn Balster (PvdA) ziet de heropening van het V&D-pand als een stimulans voor de hele wijk Zuidwest. 'Ik ben blij met de heropening van dit pand aan de Leyweg. Mooi dat zoveel sociale en ondernemende initiatieven hier samenkomen. Juist in dit deel van de stad is dit hard nodig. Samen zorgen we ervoor dat we weer trots kunnen zijn op Zuidwest.'

