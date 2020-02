Verdachte in beeld bij autospiegeldiefstal in Westland

Er zijn beelden van één van de vele diefstallen van autospiegels, die sinds eind vorig jaar in het Westland zijn gepleegd. Daarop is te zien hoe een man de buitenspiegels van een BMW haalt, die staat geparkeerd aan de Henry Hudsonstraat in De Lier. Het is volgens de politie niet duidelijk of de man ook verantwoordelijk is voor de andere diefstallen in het Westland.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Sinds eind 2019 heeft de politie al tientallen aangiftes gekregen van diefstal van buitenspiegels van auto's. De diefstallen vinden plaats in alle dorpen in het Westland. Afgelopen januari was het 24 keer raak, en ook in februari zijn de eerste diefstallen al gepleegd. Sommige mensen zijn meerdere keren gedupeerd: iemand uit De Lier is al vijf keer zijn spiegels kwijt geraakt.

De dader of daders halen de spiegels uit de behuizing en maken daarbij veel schade, onder andere doordat de elektrische bedrading wordt doorgeknipt. Met name dure auto's zijn het doelwit, onder andere van de merken Mercedes, BMW, Audi, Range Rover en Tesla. In de spiegels zit led-verlichting of geavanceerde elektrische apparatuur, zoals dodehoeksensoren. Het is de vraag wat ermee gebeurt, want de behuizing en de bedrading blijven in de auto achter.

'Het is triest'

Eén van de gedupeerden is Kevin uit Poeldijk. Hij stapte op zondagochtend 2 februari in zijn auto, toen hij ontdekte dat de spiegels waren verdwenen. 'Ik denk: verrek, er mist wat. Zo ontdekten we de diefstal bij de eerste auto. Nadat we die hadden weggebracht, wilden we de andere auto pakken. Daar waren ze ook aan bezig geweest. Dus we waren de dupe met twee auto’s.' Bij de tweede auto zaten de spiegels er nog wel aan, maar was de bedrading al doorgeknipt.

'Het voelt niet lekker. Je wilt je auto gewoon kunnen gebruiken, maar zonder spiegels gaat dat niet. Je zou maar met spoed weg moeten. Het is triest. Blijf met je poten van andermans spullen af. Het voelt niet goed dat je elke dag moet kijken of je spiegels er nog op zitten of dat ze aan je auto hebben gezeten’, zegt Kevin.

Beelden uit De Lier

Van één van de diefstallen is beeld waarop een verdachte is te zien. In de vroege ochtend van maandag 2 december loopt een man door de Henry Hudsonstraat in De Lier. Hij neemt een kijkje bij een geparkeerde BMW en blijft vervolgens even staan. Na een rondje door de straat te hebben gelopen, gaat hij op de auto af.

De man heeft iets in zijn hand, waarmee hij de spiegels vermoedelijk uit de behuizing haalt. Hij gaat langs beide zijden van de auto en steelt de spiegels. De man heeft een lichte huidskleur, draagt een zwarte jas met capuchon, een spijkerbroek en zwarte schoenen met witte zolen.

Verband staat niet vast

De politie zegt dat het niet vast staat dat de verdachte op beeld is betrokken bij de hele reeks diefstallen. Het zou wel kunnen, omdat de werkwijze steeds hetzelfde is, maar mogelijk zijn er nog andere personen bij betrokken. De politie houdt alle opties nog open. De man wordt in ieder geval gezocht voor de diefstal aan de Henry Hudsonstraat in De Lier op 2 december. Als bekend is wie hij is, kan er onderzoek worden gedaan naar zijn eventuele rol bij andere diefstallen.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem