Mannen stelen voor 6.300 euro aan sieraden bij juwelier

Het is twee mannen gelukt om ongezien een aantal dure sieraden te stelen bij juwelier Lucardi in Den Haag. Ze ontdekten dat een lade niet goed was afgesloten en hebben hun slag geslagen. De totale buit is 6.300 euro waard.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De mannen komen op woensdag 30 oktober de juwelierszaak aan de Spuistraat binnen. Ze lopen naar een vitrine achterin de winkel en kijken er wat rond. Dan ontdekt één van hen dat een lade niet op slot zit. Vervolgens doen ze er bijna tien minuten over om hun slag te slaan.

Omdat het druk is in de winkel, moeten ze voorzichtig te werk gaan. Op beelden is te zien hoe ze om zich heen kijken en opletten of niemand ze ziet. Uiteindelijk doet één van de mannen een greep in de lade en haalt daar vijf ringen uit. Daarna pakt de andere man nog een compleet tableau met sieraden. Die verdwijnt onder een jas en vervolgens lopen ze de winkel uit.

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem