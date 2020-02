Overvallers dringen huis binnen, maar nemen niks mee

Een 46-jarige bewoner van een appartement aan de Rijswijkseweg in Den Haag is het slachtoffer geworden van een woningoverval. Een aantal mannen drongen zijn huis binnen, bedreigden en sloegen hem. De overvallers zijn uiteindelijk zonder buit vertrokken, waardoor het slachtoffer zich afvraagt waarom ze bij hem moesten zijn. In de flat zijn beelden van de verdachten gemaakt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De overval is al even geleden: in de ochtend van donderdag 25 april 2019. Rond 8.00 uur wordt er op de deur van de woning van het slachtoffer geklopt. Omdat hij niemand verwacht, doet hij niet open. Als er nog een keer wordt geklopt, gaat hij toch kijken wie er voor de deur staat. Er blijken een aantal mannen te staan, die op twee na allemaal zijn gemaskerd.

Ze duwen de man naar binnen en bedreigden hem met een vuurwapen. Hij wordt ook in zijn gezicht geslagen. Het slachtoffer is overweldigd door wat er gebeurt en kan daardoor niet alles registreren. Het is hem ook niet duidelijk wat de daders willen. Hij denkt geld, maar er is uiteindelijk niets meegenomen. Daarom denkt de man dat ze misschien bij iemand anders moesten zijn.

Camerabeelden

In de gangen van het appartementencomplex zijn camerabeelden gemaakt van de verdachten. Daarop zijn wat personen onherkenbaar gemaakt, omdat de politie weet wie dat zijn. In de nacht komen vier mannen de flat binnen. Ze lopen door de gangen, en vertrekken even later weer.

Bij daglicht wordt de overval gepleegd. Opnieuw komen vier mannen de flat binnen. Ze lopen richting de woning van het slachtoffer en vluchten na de overval naar buiten.

Herkent u iemand of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem