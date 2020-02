Wateringer breekt neus bij mishandeling door vier mannen

Een 35-jarige man is in augustus vorig jaar mishandeld in de Herenstraat in Wateringen. De politie is op zoek naar vier mannen en komt ook graag in contact met een vrouw, die kort daarvoor bij het slachtoffer naar de wc was geweest.

Het slachtoffer is op 1 augustus 2019 bij de wielerronde in Wateringen geweest en feest daarna thuis verder, samen met vrienden en vriendinnen. In de vroege ochtend van 2 augustus gaat een vriend naar huis. De man laat hem uit en ziet dan buiten een vrouw staan, die vraagt of ze even naar de wc mag.

De man vindt het een wat vreemde vraag, maar laat haar toch binnen. Ze gaat naar de wc, bedankt hem en vertrekt weer. De man gaat weer naar binnen, waar nog een vriend en een vriendin zijn. Tot zover is er niets aan de hand.

Boze man voor de deur

Plotseling wordt er hard op het raam gebonkt en aangebeld. Er staat een man voor de deur, die behoorlijk opgefokt is. Als de 35-jarige man opendoet, zegt hij iets over de vrouw die net naar de wc is geweest en geeft het slachtoffer een klap in zijn gezicht. De man en zijn vrienden begrijpen niks van de plotselinge agressie en gaan naar buiten om verhaal te halen.

Daar wordt het slachtoffer flink mishandeld door de man die hem eerder een klap gaf. Er zijn ook drie andere mannen bij. De 35-jarige wordt geslagen en geschopt, ook terwijl hij op de grond ligt. Hij gaat knock-out en kan zich daarna alleen nog herinneren dat hij in een ambulance ligt.

Gebroken neus

In het ziekenhuis blijkt dat de neus van het slachtoffer is gebroken. Die kan door de vele zwellingen niet direct worden gezet. Ook zijn er voortanden beschadigd en hij heeft schaafwonden, blauwe plekken en een flinke bult aan de mishandeling overgehouden.

Ook één van de vrienden van het slachtoffer heeft een klap gekregen. Zij zijn getuige geweest van het feit dat hun vriend werd geschopt en geslagen. Dat heeft uiteraard grote indruk op hen gemaakt.

Vrouw en vier mannen

De politie is op zoek naar de vier mannen die in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 augustus in de Herenstraat waren. De man die het slachtoffer in eerste instantie heeft mishandeld is tussen de 18 en 30 jaar oud en tussen 1,80 en 1,90 meter lang. Hij heeft een fors postuur, kort donkerblond haar en droeg een blauw t-shirt.

De politie komt ook graag in contact met de vrouw die bij het slachtoffer naar de wc is geweest. Mogelijk kan zij vertellen wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor de agressie kan zijn geweest. De vrouw was tussen de 18 en 25 jaar en had lang donkerblond haar in een staart. Ze was samen met nog een andere vrouw die buiten op een scooter op haar wachtte.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem