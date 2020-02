PvdA wil stormregeling voor Haagse daklozen: 'Iedereen verdient een veilig onderkomen'

In Den Haag moet een stormregeling voor daklozen komen, vergelijkbaar met de winterkouderegeling. Dat vindt de PvdA in de Haagse gemeenteraad. Dat zou betekenen dat als het stormt, daklozen in Den Haag gratis en zonder voorwaarden gebruik moeten kunnen maken van de daklozenopvang.

De PvdA is bijzonder verbaasd dat tijdens de storm Ciara van de afgelopen dagen, de winterkouderegeling niet van kracht was. 'Als mensen wordt afgeraden om de straat op te gaan, daken van huizen vliegen en er zelfs bomen op auto's vallen, dan kan je daklozen niet op straat laten slapen. Dat is niet alleen enorm onveilig, maar ook onmenselijk', vindt PvdA-raadslid Janneke Holman. 'Iedereen verdient met windsnelheden tot 140 kilometer per uur een veilig onderkomen en een dak boven het hoofd.'

De partij wil dat de vier grote steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht met elkaar in gesprek gaan om de winterkouderegeling te verruimen zodat niet alleen met kou, maar ook met andere extreme weersomstandigheden de regeling ingesteld kan worden.

Gevaarlijk

'Volgens de gemeente is de winterkouderegeling alleen van kracht als de temperaturen nul graden of lager zijn. Maar ik denk dat alle Hagenaren wel hebben gemerkt dat lopen op straat afgelopen zondag op zijn zachtst gezegd geen pretje was, laat staan als je er moet slapen', aldus Holman. 'Zo'n storm of keiharde regen is voor daklozen minstens zo gevaarlijke als lage temperaturen. En helaas gaan onverwachte en extreme weersomstandigheden door de klimaatverandering alleen maar vaker voorkomen.'