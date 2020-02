Operagezelschap duikt met speciale voorstelling in de psyche van de mens

Voorafgaand aan de voorstelling wordt het publiek opgevangen in de foyer door zogenoemde co-assistenten. De intakes die zij af nemen worden door een geneesheer-directeur, gespeeld door Rene M. Broeders, verwerkt in de voorstelling. Het is de opmaat naar de echte opera van Philip Glass, waarin de casus van de patiënt Roderick Usher centraal staat. Hij lijdt aan wat men vroeger melancholica noemt. Een grote gemene deler voor geestesziekten.

Eén van de stemmen in het hoofd van Roderick is van zijn zogenaamde tweelingzus. Haar partij wordt gezongen door een sopraan. Maar om het theatrale effect van deze rol te versterken zingt zij vanachter de coulissen en is zij voor het publiek niet te zien. In plaats daarvan wordt haar rol gedanst door een danseres van het Scapino Ballet, Ellen Landa: 'Voor mij is het heel leuk om te spelen met de gedachte van depressie en toch ook een beetje de blijdschap. De schizofrenie, om daar mee te spelen. Dat is voor mij heel interessant.'

Schedel

Op het toneel staat een metershoge schedel in het water, dat tijdens de voorstelling wordt gelicht. Alsof we in de hersenen van Roderick kijken. Regisseur Serge van Veggel: 'Met het denken boven het water, maar zoals bij een ijsberg is er ook nog een hele grote wereld onder het water: het onderbewuste, het gevoel. Want het doel is eigenlijk dat de patiënt naar zijn eigen denken en voelen leert te kijken. En dan daar iets mee kan doen.'

Met Opera Melancholica geeft het Haagse opera- en muziektheatergezelschap een originele en verfrissende invulling aan de minder bekende opera The Fall of the House of Usher van van de wereldberoemde Philip Glass. Of Opera2Day daarin is geslaagd kan je zelf nog zien in de Haagse Koninklijke schouwburg op 12 en 13 februari of 18 en 19 maart. Dan wordt ook duidelijk of de patiënt Roderick nog is te genezen.