Verhuispremie tegen dichtgeslibde woningmarkt: 'Enige oplossing is bouwen'

Mensen blijven volgens de gemeente Den Haag vaak lang in een grote sociale huurwoning wonen terwijl hun gezinssituatie is veranderd, doordat kinderen zijn uitgevlogen bijvoorbeeld. Nieuwe gezinnen op zoek naar een grotere sociale huurwoning zijn daarvan de dupe. De 'verhuispremie' van 2700 euro moet zorgen voor een doorstroomprikkel. Maar of dat de mensen over de streep gaat trekken, is de vraag, want eerdere soortgelijke regelingen waren niet zo succesvol.

'Het is goed dat de regel er is, alleen zal het mensen die niet willen niet over de streep trekken', denkt Robert Kleissen, woordvoerder van woningbouwvereniging Haag Wonen. 'Mensen wonen soms dertig jaar in een huis. Als ze gaan verhuizen krijgen ze te maken met een huurprijs naar de huidige maatstaven, waarbij ook opnieuw naar het inkomen wordt gekeken.' Volgens Kleissen draait het bovendien niet alleen om geld, ook het woonplezier speelt een grote rol. 'Het gaat om de eigen buurt. Het sociale aspect, die emotie speelt een grote rol.'

Meer bouwen

Dat sentiment herkent bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski van woningcorporatie Staedion. 'Wij kijken goed naar doorstroming in dezelfde wijk. We hebben het gezien in Transvaal waar veel nieuwbouw werd gerealiseerd. Mensen die waren uitgeplaatst keerden weer terug, vanwege heimwee naar de oude omgeving.'

Krzeszewski vindt de verhuisbeloning van de gemeente op zich een goed idee, al meent hij dat voor echt goede doorstroming maar één oplossing is. 'Veel meer bouwen. En dan niet tientallen, of honderden, maar duizenden woning in deze regio.'

Kijken naar ingroeiregelingen

Hij begrijpt dat niet iedereen gevoelig zal zijn voor de financiële prikkel die deze exodus op gang moet helpen. Mensen die al lang relatief goedkoop in een groot huurhuis wonen bijvoorbeeld. 'We proberen naar ingroeiregelingen te kijken, waarbij we huren geleidelijk verhogen, dat we de bewoners gedeeltelijk tegemoetkomen. Het mooiste zou zijn, dat is maar een idee, als we een systeem hadden waarbij je de huur voor vijf jaar vastlegt om na die periode te kijken hoe de situatie is. Of het inkomen is gegroeid en of de huur omhoog kan of dat iemand door kan stromen naar de duurdere sector.'

'Maar die woningen moeten er dan wel zijn', gaat Krzeszewski verder. 'We zetten natuurlijk niemand uit huis. We zullen we doorstroming blijven stimuleren. Alle beetjes helpen, maar uiteindelijk komt het erop neer dat we toch echt meer moeten bouwen.' Maar dat is nog zo makkelijk niet, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems aan de TU Delft. 'We gaan het probleem zeker voorlopig nog niet oplossen, want de bouwvergunningen zijn juist gedaald, dus de komende twee jaar gaan we minder bouwen', zegt hij in het TV West Nieuws. 'Den Haag heeft bovendien een heel groot probleem met de stikstof. Het is essentieel dat dat wordt opgelost. Hier hebben we de natura 2000 gebieden in de duinenstreek, dus Den Haag wordt veel zwaarder geraakt door die stikstof dan bijvoorbeeld Utrecht of Rotterdam.'

Seniorenmakelaar

Vestia maakt zich met name zorgen over de toenemende vergrijzing. 'Daarom is het belangrijk om ouderen die te groot wonen te stimuleren en te helpen naar een kleinere, passende woning te verhuizen', aldus een woordvoerder van de woningcorporatie. 'Zo maken zij ruimte voor gezinnen die een grotere woning nodig hebben.'

Volgens Vestia is de inzet van een zogeheten seniorenmakelaar in dat kader een positieve ontwikkeling. In Zoetermeer zijn nu diverse corporaties een samenwerking aangegaan met de gemeente waarbij Zoetermeerse senioren die huren hulp krijgen van zo'n makelaar bij het zoeken naar een ander huis. 'De verwachting is dat de makelaar ieder jaar zo'n vijftig senioren aan een passende woning helpt.' In Den Haag is er geen seniorenmakelaar, maar is sprake van een doorstroommakelaar. 'De woningcorporaties werken mee door de kandidaten een andere woning te bieden', aldus de woordvoerder. 'Ook hebben zij een contactpersoon voor de doorstroommakelaar om te zorgen voor vlotte bemiddeling en toewijzing.'

Voor wie is de premie?

De premie is er voor alle huishoudens van maximaal drie personen die verhuizen naar een kleinere sociale huurwoning, een huurhuis in de vrije sector of een huis kopen. Ook biedt de gemeente bemiddeling voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning. Mensen die bijvoorbeeld een (trap)lift nodig hebben of alleen in een gelijkvloerse woning kunnen wonen krijgen hulp van de gemeente.

Bewoners die gebruik willen maken van de premie kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen.

