Donna is meesteres en geeft mannen een make-over tot vrouw

Meestal zijn ze niet zo happig op camera's in een bordeel. Maar bij Paradise Club waren we van harte welkom. Meesteres Donna wil graag haar travestie boudoir laten zien en Ron zit al bijna 40 jaar in het vak en heeft iedereen over de vloer gehad in dit privéhuis. Van politici tot bouwvakkers, van BN'ers tot zakenmensen.

'Ik krijg soms grote bouwvakkers die graag eens een jurk en hakken aan willen'

Voor meesteres Donna is niets te gek. In haar travestie boudoir kunnen mannen zich laten omtoveren tot vrouw. 'Sommige willen sexy, anderen weer netjes. Wimpers, nagels, hakje aan, alles kan', zegt Donna. 'Soms hebben de mannen een fetisj, willen ze graag mooie kousen dragen of jarretels, maar een drankje aan de bar in een jurk kan ook. Dat vinden ze dan ook wel weer heel spannend, dat anderen hen zo kunnen zien.'

Als meesteres geeft Donna haar klanten de mogelijkheid om alle controle even los te laten. 'Het zijn vaak mannen met drukke banen, gezag, dan is het fijn om even iets niet te hoeven bepalen. Ze kunnen hier dan in een jurkje en mooie hakken aan het Andreaskruis hangen bijvoorbeeld. Dan bind ik ze vast aan handen en voeten en kunnen ze geen kant op. Gewoon even niets hoeven', vertelt meesteres Donna.

De bezoeken aan Donna gebeuren niet altijd in het geheim. 'Soms weet de vrouw des huizes ervan en gunt ze het haar man om dit te doen. Ik heb ook een keer een bloemetje gekregen van een vrouw. Ze zijn dan dankbaar dat hun man bij mij terecht kan.'

'Ik mag geen namen noemen, maar er zitten veel bekenden tussen'

Voor Ron (niet zijn echte naam red.) is de Dag van de betaalde liefde een bijzondere dag. Sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw is hij al actief in de seksbranche. Hij heeft een mannenclub gehad, voor mannen door mannen en doet aan SM. 'Heel veel jongens hebben in de puberteit wel eens intiem contact met elkaar gehad. Volgens mij heeft ieder mens wel latente homoseksuele gevoelens.'

Onder de clientèle heeft hij timmermannen, boekhouders, politici, BN-ers. 'En natuurlijk veel getrouwde mannen. Ik mag vanwege de discretie natuurlijk geen namen noemen', zegt hij met een fijn lachje, 'maar geloof me er zaten heel veel bekenden tussen'. En dat moet strikt geheim blijven. 'Ik heb eens gezegd als er bij ons in de club waar ik nu werk een klant zou overlijden, dan kleden we hem aan, zetten hem een hoed op en zetten we hem op een stoeltje bij een brug in Den Haag, dan is hij in ieder geval niet in een bordeel gevonden', zegt hij lachend.

‘Het is een leuk vak, ik kan er boeken over volschrijven en misschien ga ik dat ook nog wel doen, maar dan wel discreet natuurlijk,’ besluit hij.