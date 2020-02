Alphen wil nieuwbouw in de polders: 'Het is onontkoombaar'

Als het aan de gemeente Alphen aan den Rijn ligt, wordt er over vijf jaar gebouwd in de nabijgelegen Gnephoek- en Noordrandpolder. Dat is 'onontkoombaar' zegt wethouder Gerard van As van lokale partij Nieuw Elan tegen mediapartner Studio Alphen. De gemeente heeft over een paar jaar geen plek meer om nieuwe huizen binnen de stad te bouwen. Daarom wordt naar de polders gekeken.

De plannen om in de Gnephoek- en Noordrandpolders te bouwen bestaan al langer. In september 2017 spraken een aantal partijen, waaronder de VVD, de SGP en het CDA al steun uit voor het initiatief van wethouder Van As. Het plan destijds was om delen van de Gnephoekpolder onder water te zetten en om de rest van het land te gebruiken om zo'n 10.000 woningen bij te bouwen. Hans Goedebuure van de SGP noemde het 'een vloeiend verloop van bebouwing met natuurlandschap.'

Andere plannen hebben sindsdien de ronde gedaan, maar het lijkt er nu op dat er in maart door de gemeenteraad een besluit zal worden genomen over het woningbouwplan voor zowel de Noordrand als de Gnephoek. Daarna hoeft alleen de provincie nog toestemming te geven om de woningen te bouwen. De PvdA en GroenLinks maken zich zorgen om de bebouwing van de polders. Volgens die partijen is nog niet duidelijk hoe groot de woningbehoefte zal zijn in 2026 en wat de impact van de bouw zal zijn op het polderlandschap.

Capaciteit

Het originele plan om te kijken welke van de twee polders het meest geschikt is voor nieuwbouw gaat volgens Gerard van As niet meer door. Dat besluit nam hij dinsdagmiddag. Er zal op korte termijn gebouwd moeten worden op de Noordrand en op de langere termijn op de Gnephoek.

'De Noordrand zou vanaf het begin van de bouw in anderhalf jaar aan de capaciteit van 1200 woningen zitten. De gemeente is in gesprek met de woningcorporatie die de polder bezit om te kijken wat mogelijk is', zegt Van As tegen mediapartner Studio Alphen. Van As maakt duidelijk dat de gemeente zijn zinnen zowel op de Gnephoek- als de Noordrandpolder heeft gezet.