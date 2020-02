HTM gaat bovenleiding RandstadRail Zoetermeer aanpakken na noodkreet over crashende zwanen

Cees en Leni wonen met veel plezier op de achtste etage van een appartementencomplex in de Zoetermeerse wijk Oosterheem. Ze zijn er in 2003 komen wonen en hebben de wijk om zich heen zien ontstaan. Niet alleen verrezen er overal woningen maar ook is er de aanleg van een RandstadRail-verbinding voor de deur en een groot water, het Heemkanaal.

Met de komst van het Heemkanaal kwamen ook de watervogels, waaronder zwanen, naar Oosterheem. Maar de aanvliegroute van de vogels naar het water toe wordt door de bebouwing in de wijk flink belemmerd volgens Cees Buma. Vooral de zwanen zouden daar moeite mee hebben omdat deze vogels het niet moeten hebben van hun vliegkunsten.

'Ze storten gewoon naar beneden'

Cees Buma: 'Er liggen twee bruggen op de aanvliegroute naar het water. De zwanen schrikken kennelijk van de verschillende hoogtes van de bruggen en dan komt daarna ook nog een keer de bovenleiding van RandstadRail. Als ze daar tegenaan vliegen dan storten ze gewoon naar beneden.'

En zo zien Cees en Leni meerdere keren per jaar een gewonde zwaan liggen op of langs de tramrails en dat brengt aardig wat commotie teweeg. Leni Buma: 'De trams stoppen ervoor en trambestuurders proberen de dieren natuurlijk van het spoor te krijgen. Soms proberen de zwanen weer weg te vliegen maar dat lukt dan niet omdat ze gewond zijn. Het is geen fijn gezicht.'

'Het zijn vooral jonge zwanen'

Dierenambulance Den Haag en Omstreken haalt de gewonde zwanen op. Volgens Rob Borgers van de dierenambulance zijn het vooral jonge zwanen die ze aantreffen op of langs het tramspoor. De dieren zijn meestal versuft of gewond. Een enkele keer gaat het om een overleden exemplaar. Gewonde zwanen worden naar dierenopvang De Wulp in Den Haag gebracht.

Bij De Wulp worden de dieren onderzocht op onder meer inwendige schade. Een stroomstoot krijgen de vogels niet van de tramleidingen, maar de klap tegen de leiding aan en vervolgens de val naar beneden kan wel voor letsel zorgen. De gewonde dieren revalideren bij De Wulp en worden daarna weer uitgezet in de natuur.

Uit hun ouderlijk huis verjaagd

Sharon Lexmond van De Wulp schat dat er uit de Haagse regio per jaar zo'n twintig, veelal jonge, gewonde zwanen binnenkomen die tegen een tramleiding zijn aangevlogen. De ongelukken gebeuren meestal in de herfst en winter.

Lexmond: 'De jonge zwanen worden in de herfst of winter door hun ouders uit het ''ouderlijk huis'' gejaagd en moeten dan op zoek naar een eigen territorium. Ze kunnen dan nog niet zo goed vliegen, komen op onbekend terrein en dan zijn ook de weersomstandigheden meestal in deze periode niet zo best. Dan kan het dus mis gaan.'

HTM heeft oplossing

Cees en Leni kunnen dat dierenleed zo vlak voor hun ogen niet goed aanzien. Ze hopen daarom dat het vervoersbedrijf HTM iets kan doen om te voorkomen dat de zwanen de bovenleiding van de tram invliegen met alle gevolgen van dien. Maar op hun mailtjes en Twitterberichten wordt door het vervoersbedrijf niet gereageerd en dus schakelt Cees Buma de rubriek Rake Vragen in.

HTM laat weten dat er verschillende plekken in het tramnetwerk zijn waar regelmatig vogels tegen de bovenleiding aankomen. Toch staan de neerstortende zwanen in Zoetermeer nog niet op de radar bij het vervoersbedrijf. Maar HTM neemt het wel gelijk serieus en dus komt woordvoerder Marijke Poppelier naar Zoetermeer met een oplossing.

Nog even geduld

Marijke laat aan Cees Buma en Team Rake Vragen de oplossing zien. In haar hand heeft ze als voorbeeld een soort van stellage waar plastic slierten aan hangen. Poppelier: 'Dit soort stellages gaan we hier ophangen in de bovenleiding van RandstadRail. Doordat de slierten bewegen in de wind schrikt dit de vogels af en dwingt het de vogels de draden te mijden.'

De HTM gaat de 'plastic windvanen' nu produceren en dan is het de bedoeling dat ze in maart in de bovenleiding van RandstadRail worden gehangen. Dat gebeurt in de nachtelijke uren zodat het geen invloed heeft op de dienstregeling van RandstadRail. Binnenkort kunnen de zwanen hopelijk dus veilig richting het Heemkanaal vliegen, met dank aan de HTM en Cees en Leni Buma.