Deze flitspaal slingerde de meeste bestuurders op de bon

De meeste flitspaalboetes van Nederland in 2019 waren te danken aan de flitspaal in de Prinses Beatrixlaan in Delft. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt. In totaal werden er vorig jaar 41.386 snelheidsovertredingen vastgelegd door die paal, vlak voor de kruising met de Westlandseweg. Een jaar eerder waren dit er nog 43.785.

In Zuid-Holland flitste de paal langs de Wippolderlaan (N211) bij Wateringen vorig jaar 38.918 snelheidsovertredingen bij elkaar. Daarmee staat die flitspaal op de tweede plek in het Zuid-Hollandse overzicht van het ministerie. Op de derde plek vinden we een andere flitspaal langs diezelfde weg, goed voor 35.338 bekeuringen.

Ook de Gooweg in Noordwijk (27.270), de Van Alkemadelaan in Den Haag (27.060), de N211 verderop in het Westland (26.213), de N207 bij Waddinxveen (24.960) en de N11 bij Alphen aan den Rijn (22.975) zorgen vanuit onze regio voor een flinke financiële injectie voor de staatskas.

Roodlichtboetes

Weggebruikers die in onze regio door rood reden, werden vorig jaar het vaakst in Voorburg geflitst. In de Laan van Nieuw Oosteinde leverde dit 2785 bekeuringen op. Daarna volgen de Haagse Raamweg met 1594 roodlichtboetes en de Oude Haagweg in Den Haag met 1591 bekeuringen.

In heel Zuid-Holland werden van 1 januari tot en met 31 december vorig jaar meer dan 1,1 miljoen snelheidsovertredingen geconstateerd door flitspalen. In 2018 lag dat aantal nog op ruim 1,2 miljoen. Ook legden de palen in Zuid-Holland vorig jaar 64.000 roodlichtovertredingen vast. Dat waren er een jaar eerder nog ruim 72.000.

Trajectcontrole

Via de trajectcontroles in onze regio werden in 2019 meer dan 367.000 bestuurders op de bon geslingerd. Op de A4 bij Leidschendam (in beide richtingen) reden 281.396 mensen te snel. Tussen Den Haag en Voorburg (in beide richtingen) waren dat 86.186 bestuurders. Een jaar eerder waren dat er nog 88.156 op de A4 en 103.879 op de A12. Verschillende radarcontroles in de regio Den Haag leverden in 2019 bijna 35.000 bekeuringen op.

In het hele land is sprake een algehele daling van het aantal snelheidsovertredingen in Nederland. Dat kan komen door de drukte op de weg of populaire flitspaalverklikkers, denken het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Openbaar Ministerie en het CJIB. Verder waren meerdere flitspalen en trajectcontroles een tijdje uitgeschakeld vanwege werkzaamheden.

Bellen en appen

Wel zijn in 2019 meer boetes uitgeschreven voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto of op de fiets. Op de fiets is dat pas sinds vorige zomer verboden, maar fietsers zijn toch al goed voor ruim een zesde van de boetes voor dit vergrijp. Van de 121.000 boetes voor handheld bellen gingen er 21.327 naar fietsers.

Bekijk hier het hele flitspalenoverzicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid