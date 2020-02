Remkes wil uitbreiding van landelijk vuurwerkverbod met klein siervuurwerk

Het kabinet maakte bijna twee weken geleden bekend dat er al dit jaar een gedeeltelijk vuurwerkverbod komt. Dat betekent in de praktijk dat consumenten geen vuurpijlen en knalvuurwerk meer mogen afsteken. Remkes zou graag zien dat hieraan nog 'gooivuurwerk' wordt toegevoegd. Daarbij gaat het, zegt hij in een toelichting, dat het gaat om wat kleiner siervuurwerk dat relatief makkelijk naar bijvoorbeeld hulpdiensten kan worden gesmeten.

De burgemeester maakte tijdens het debat duidelijk hij een 'dubbel gevoel' overhield de oudejaarsnacht en de periode daar omheen. De grootschalige, ernstige incidenten waarvoor veel mensen – inclusief hijzelf – vreesden bleven uit. Maar tegelijk waren er wel 'veel, veel te veel' andere incidenten, was er sprake van de noodzaak om 'veel, veel te veel' hulpdiensten in te zetten en waren er ook nog steeds 'veel, veel te veel' geweldsincidenten. Politie, brandweer, ambulancepersoneel en media kregen daarmee te maken.

In vlammen op

In een brief aan de raad meldde Remkes al eerder dat de Haagse brandweer 569 keer moest uitrukken voor brand. Dat is 114 keer meer dan vorig jaar. Dit jaar gingen 33 auto’s in vlammen op; vorig jaar waren dat er nog 28. Bij de politie kwamen 293 meldingen binnen, vooral vanwege overlast door vuurwerk, mishandeling, vernieling en/of vandalisme. Hiervoor werden 44 mensen aangehouden. De ambulances rukten dertig keer uit.

Een oplossing kan niet alleen worden gevonden in meer en hardere 'repressie', aldus de burgemeester in zijn brief. 'Minstens zo belangrijk is het vergroten van het bewustzijn en de betrokkenheid van burgers. Het moedwillig hinderen, bedreigen of geweld uitoefenen richting hulpverleners is niet normaal. Aan dit soort ernstige gedragingen ligt een vorm van normvervaging en verhuftering ten grondslag en dit baart ons grote zorgen.'

Schadepost

De schadepost door vuurwerk en brandstichting was tijdens de afgelopen jaarwisseling 200.000 euro hoger dan vorig jaar. Ook in de periode voor oudejaarsnacht werden veel vernielingen aangericht. De gemeente had in totaal voor bijna 800.000 euro schade aan onder meer parkeerautomaten, verkeerslichten, afvalbakken en speeltoestellen.

Tijdens het debat herhaalde de burgemeester het belang van de combinatie van preventie en repressie. 'De verhuftering moet worden gestopt', zei hij. Maar er is niet direct een pasklaar antwoord op de vraag 'Hoe dan?'. Voor de gemeente ziet hij slechts een 'beperkte rol'. Ouders en de gemeenschap zullen dat voor een belangrijk deel moeten doen. Al was het maar omdat het vaak gaat om nog jonge mensen die verantwoordelijk zijn, constateert hij.

Verhalen kosten

Volgens Remkes zijn de burgemeesters, justitie en de minister in overleg over verregaande repressieve maatregelen. Zelf wil hij dat burgemeesters de mogelijkheid krijgen om woningen te sluiten waar handelsvoorraden illegaal vuurwerk worden aangetroffen. Ook denkt hij dat het verhalen van kosten op mensen die illegaal vuurwerk hebben, ervoor zorgt dat ze voor dit soort praktijken terugdeinzen. Mensen met illegaal vuurwerk in huis, zouden dan bijvoorbeeld de rekening krijgen voor het opruimen van hun handelswaar door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Ook zou hij graag zien dat er een registratieplicht komt voor mensen die in het buitenland vuurwerk kopen.

Na de onrustige jaarwisseling leek het er even op dat er in de Haagse raad ook een meerderheid was voor een lokaal vuurwerkverbod. Maar toen duidelijk werd dat het kabinet met maatregelen kwam, verdween de politieke meerderheid. VVD en D66 die aanvankelijk ook voor lokale maatregelen waren, zien meer in het volgen van de landelijke lijn. Andere partijen als GroenLinks, Haagse Stadspartij en Partij voor Dieren zijn nog steeds voor verdergaande stappen in Den Haag. 'De schade voor mens, dier en natuur is te groot', aldus Joris Wijsmuller van de HSP. 'Ook siervuurwerk zorgt voor veel schade', voegde Leonie Gerritsen van de PvdD daaraan toe. 'Wat het kabinet voorstelt is half werk.'

Wetteloosheid

De VVD diende tijdens het debat nog een discussienota in over de jaarwisseling: 'Een einde aan de wetteloosheid'. De liberalen willen meer lik op stuk, zoals het verhalen van schade op daders. Verder moet het gebruik van meer camera's ervoor zorgen dat daders vaker worden gepakt. Bovendien pleit fractievoorzitter Frans de Graaf voor meer gebiedsverboden of het zelfs helemaal afsluiten van 'risicogebieden' voor mensen die er niet wonen. Maar: siervuurwerk moet blijven, omdat veel mensen daarvan 'genieten' en 'er weinig problemen mee zijn'.

Ook de grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat siervuurwerk blijft, maar pleit voor onorthodoxe maatregelen in de strijd tegen illegaal vuurwerk. Zo moet er in de hele stad de mogelijkheid tot preventief fouilleren worden ingevoerd rond oud en nieuw. Raadslid Arjen Dubbelaar vindt ook dat op scholen alle kastjes van leerlingen moeten worden doorzocht als een van hen illegaal vuurwerk in bezit heeft. 'Dat zouden we ook doen als er handgranaten op een school worden verhandeld.'