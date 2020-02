ADO-trainer Alan Pardew blijft strijdbaar na flinke tik: 'We gaan het nog omdraaien'

Op bezoek bij Sparta Rotterdam verloor ADO Den Haag met 4-2 na vooral een beroerde eerste helft. Na rust voetbalde ADO beter en zag trainer Alan Pardew enkele aanknopingspunten. 'We laten delen van de wedstrijd zien dat we goed kunnen voetballen', zegt de Engelsman. 'Nu moeten we het een keer negentig minuten tonen.'

Het verlies tegen Sparta was een klap voor Pardew. 'Maar dat hoort bij het seizoen van ADO', zegt hij. 'Ik ben er van overtuigd dat we het gaan omdraaien. We moeten het tegen andere teams laten zien. Ik denk en hoop dat we een wedstrijd spelen die ons kracht geeft om door te gaan.'

Ook verdediger Dion Malone baalde van het spel van de Haagse ploeg. 'Als je deze wint, dan heb je aansluiting met de andere teams', zegt de rechtsback. 'Nu verliezen we, dus dit komt hard aan.

'Dramatisch seizoen

'Wat we het meest dwars zit is de scherpte en slordigheden de eerste helft', zegt Malone. 'Waardoor je de wedstrijd zo goed als weggeeft. De eerste helft was een mokerslag, dat moesten we de tweede helft herstellen.'

'Het is een dramatisch seizoen', vervolgt hij. 'Dit is een dramatische uitslag. Elke week is een beetje hetzelfde. We moeten nu hoop halen uit de tweede helft en doorgaan.'

