Wat is de duurste gemeente in onze regio om een huis te kopen?

Bloemendaal was in 2019 de duurste Nederlandse gemeente om een huis te kopen. Daar bedroeg de gemiddelde verkoopprijs 832.000 euro. Bloemendaal nam de koppositie over van Blaricum. Daar gingen woningen afgelopen jaar voor gemiddeld 776.000 euro van de hand, goed voor de tweede plaats op de ranglijst. In 2018 lag de gemiddelde verkoopprijs daar nog boven de 900.000 euro.

Ook Laren eindigt boven Wassenaar. In Laren kostte een huis in 2019 gemiddeld 768.100 euro. Wassenaar is met een gemiddelde verkoopprijs van 711.300 euro wel bij uitstek de duurste gemeente om een huis te kopen in onze regio.

Goedkoop

Huizenkopers waren vorig jaar het goedkoopst uit in Delfzijl, waar koopwoningen in doorsnee voor 155.000 euro van eigenaar wisselden. Deze gemeente is de eer van goedkoopste gemeente ook al vaker ten deel gevallen.

