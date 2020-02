Gevangenisstraffen voor Delftse bankiers van de onderwereld

Een Delfts echtpaar is dinsdag veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier en een jaar voor het bankieren voor de onderwereld. De 56-jarige man kreeg de langste straf voor witwassen van meer dan 15,6 miljoen euro. Zijn vrouw moet als medeverantwoordelijke een jaar de gevangenis in.

Het in Delft wonende echtpaar is afkomstig uit China. De politie kreeg in juni 2018 een tip uit de Verenigde Staten dat de man betrokken zou zijn bij het witwassen van drugsgeld. Bij een inval werd meer dan 150.000 euro contant geld aangetroffen. Het echtpaar had dit geld verstopt in de slaapkamer en de ijskast.

Uit de kasadministratie is gebleken dat de man in twee jaar tijd meer dan 15,6 miljoen euro aan contant geld heeft ontvangen. De administratie van deze omvangrijke hoeveelheid geld was summier, waarbij de namen van de mensen die het geld gestort hebben ontbraken. Tijdens de politie-inval kwamen er toevallig net twee mannen aan de deur om een grote hoeveelheid contant geld af te geven.

500 euro biljetten

De rechtbank is het met het Openbaar Ministerie eens dat bewezen is dat het echtpaar zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van het geld. Extra verdacht is het volgens de rechter in het bezit waren van grote hoeveelheden biljetten van 500 euro. Dit is een briefje wat voornamelijk in het criminele circuit wordt gebruikt. Voor de rechter reden om de Delftse man te veroordelen tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Dit is iets lager dan de straf van 5 jaar die het OM in januari had geëist.

De vrouw van de hoofdverdachte moet een jaar de gevangenis in. Dit was ook de eis van de officier van justitie. De 56-jarige Delftse was medeverantwoordelijk voor het witwassen van het geld. Zo had zij een bankkluis op haar naam staan waar meer dan 100.000 euro werd gevonden. Het echtpaar moet ook 89.000 euro aan verdiend geld terugbetalen aan de Staat.