Serine liet zich inspuiten met illegale fillers: 'Ik ben een tikkende tijdbom'

Ze wist eigenlijk meteen al dat het foute boel was. De nu 29-jarige Serine zat in de tram nadat ze haar billen had laten opvullen door Karla K. uit Zoetermeer. 'Ik zat helemaal krom van de pijn.' Vijfhonderd euro telde ze neer voor de behandeling, inmiddels tien jaar geleden, waarvan ze hoopte dat die haar mooier zou maken. In plaats daarvan is ze nu chronisch ziek, en moet Karla K. zich verantwoorden voor de rechter.

'Ik ben geïnjecteerd met siliconenolie. Die is gaan zwerven. Het is naar mijn knieën en mijn enkels gezakt. Ik heb elke dag last van mijn linkerbeen.' Maar de gevolgen van de injecties bleken in de loop van de jaren nog veel erger. Het spul zwerft inmiddels door Serine's hele lichaam.

'Artsen wisten in eerste instantie niet wat er met me was. Pas toen het Openbaar Ministerie mij en een aantal andere meiden naar een kliniek stuurde werd het duidelijk.' De filler zit onder meer in Serine's bloed, spieren en lymfeklieren. 'Volgens de artsen ben ik een tikkende tijdbom. Ik kan zomaar een longembolie of een hartinfarct krijgen. Er zijn ook meiden die nu gaten in hun billen hebben.'

Via vriendinnen

Ze kwam bij K. in Zoetermeer terecht via vriendinnen. 'Mond-tot-mondreclame, je weet hoe dat werkt.' De destijds 65-jarige behandelaarster vertelde dat ze medisch bevoegd was, dat ze een opleiding had gedaan en dat de filler die ze gebruikte legaal was. Maar K. bleek niet bevoegd, had geen opleiding, en voerde haar behandelingen op een onhygiënische manier uit.

In 2015 stelt het SBS6-programma Undercover in Nederland de praktijken van Karla K. aan de orde. Een jaar eerder al zijn de eerste aangiften binnengekomen bij justitie. In deze zaak zijn er uiteindelijk twaalf aangiftes die door de Haagse rechtbank worden behandeld.

Chronisch ziek

Hoewel het voor Serine inmiddels tien jaar geleden is kampt ze nog dagelijks met de gevolgen. 'Ik was bijna dood. Het speelt dag in dag uit. Ik heb altijd pijn, ik heb psychische problemen. Ik ben er kapot van. Ik ben chronisch ziek en daar moet ik mee leren leven.' Toch is ze inmiddels ook weer een beetje positief: 'Het leven gaat verder. Ik studeer weer, ik ben sterk.'

Serine wil haar verhaal doen om andere jonge vrouwen te waarschuwen tegen illegale fillerpraktijken. 'Ik was jong en naïef. Nu wil ik tegen andere meiden zeggen: laat illegale praktijken links liggen. Het verpest je hele leven.'

'Hoop op straf'

Voor de Haagse rechtbank was woensdag een voorbereidende zitting in de zaak tegen Karla K. De advocaat van de verdachte vroeg om de zaak niet verder te behandelen, omdat het inmiddels jaren geleden is, maar dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen. De inhoudelijke behandeling zal waarschijnlijk in het najaar zijn. Voor Serine maken die extra maanden niet meer uit: 'Ik wacht al negen jaar. Ik hoop alleen maar dat ze straks straf krijgt.'