Grote prijsverschillen: tweekamerappartement in Wassenaar twee keer zo duur als in Zoetermeer

De huizenprijzen gaan nog steeds omhoog. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2019 de gemiddelde verkoopprijs meer dan 307.000 euro bedroeg. Omroep West was benieuwd wat zo al te koop is en dook op Funda. Hoewel veel woningen afgelopen jaar boven de vraagprijs zijn verkocht, geeft het wel een beeld van de mogelijkheden in de regio.

Wassenaar

Wassenaar is de duurste gemeente van de regio om in te wonen. De goedkoopste woning op Funda is dit tweekamerappartement aan de Rijksstraatweg. De vraagprijs voor de woning van 57 vierkante meter is 210.000 euro.

Een woning op de Rijksstraatweg in Wassenaar | Foto: Funda

De duurste woning die te koop staat is deze villa aan de Paauwlaan. De vraagprijs bedraagt 7,85 miljoen euro. Hiervoor krijg je een woning met vijftien kamers, een woonoppervlakte van 700 vierkante meter en een perceel grond van 3 hectare.

Pauwlaan in Wassenaar. | Foto: Funda

Gouda

In onze regio had Gouda vorig jaar de laagste gemiddelde verkoopprijs. Een huis kostte hier gemiddeld 251.200 euro. Maar ook in deze gemeente zijn de verschillen in huizen die te koop staan groot. De duurste woning die te koop staat ligt aan de Bodegraafsestraatweg. De villa, met acht kamers en een overdekt zwembad, kost 2,5 miljoen euro.

Foto: Funda

De goedkoopste Goudse woning? Die vind je aan in deze flat aan de Wilde Wingerdlaan. De tweekamerwoning van 44 vierkante meter staat te koop voor 135.000 euro.

Foto: Funda

Den Haag

Ook binnen Den Haag zijn de verschillen groot. Niet alleen in huizenaanbod, maar ook in wat je voor een bepaald type woning betaalt. Voor een appartement van 87 vierkante meter aan de Barneveldstraat in Transvaal betaal je 179.500 euro.

In de Archipelbuurt staat er op Funda ook een appartement met een oppervlakte van 87 vierkante meter te koop. De vraagprijs voor deze woning aan de Surinamestraat is een schamele 695.000 euro.

Woning aan de Haagse Surinamestraat. | Foto: Funda

Goedkoopste woning

De goedkoopste woning die wij in de regio konden vinden is dit appartement aan de Ruimtebaan in Zoetermeer. Dit tweekamerappartement van 49 vierkante meter staat voor 101.250 euro te koop.