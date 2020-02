Dit is je laatste kans om naar het Narrow House en Pieter de Hooch te gaan

Nu of nooit naar het Narrow House of Pieter de Hooch. Ken je dat? Op vakantie loop je alle musea en exposities af, maar als je thuis bent, denk je vaak over tentoonstellingen in je directe omgeving: 'och, dat komt nog wel. Daar kan ik volgende week naartoe'. En voor je het weet, heb je plots weer een tentoonstelling gemist. Om je alert te houden, is hier een aantal tentoonstellingen die je echt alleen dit weekend nog kan bezoeken.

Het smalste huis in Delft

Iets klopt er niet aan het Narrow House in Delft, alles is heel smal. Het huis heeft een normale lengte en hoogte, maar is slechts 138 centimeter breed. Het is daarmee een surrealistische ervaring, want het toilet, de keuken, de slaapkamer en de woonkamer zijn tot in de kleinste details ingericht. 'Alsof het hele huis is samengeperst, zegt directeur Coen de Jong van expositieruimte 38CC. De borden op de eettafel, de kookplaten in de keuken en zelfs de rol wc-papier zijn dan ook geen van alle rond, maar ovaal. 'De kunstenaar wilde hiermee het benauwende van zijn geboortedorp uitdrukken', legt Coen uit. Dat is aardig gelukt: binnen in het huis komen de muren bijna letterlijk op je af.

Alleen zaterdag nog te zien

'Pieter de Hooch, uit de schaduw van Vermeer'

Het werk van Pieter de Hooch is van vergelijkbaar niveau als dat van stad- en tijdgenoot Johan Vermeer. 'Je zou zelfs kunnen zeggen dat De Hooch in die tijd de grote innovator was', zegt conservator Anita Jansen. De tentoonstelling 'Pieter de Hooch, uit de schaduw van Vermeer' in het Prinsenhof in Delft is de eerste tentoonstelling die aan deze zeventiende-eeuwse schilder is gewijd. Uit collecties van over de hele wereld zijn schilderijen uitgeleend voor de tentoonstelling, zoals ' Kaartspelers in een zonovergoten ruimte", een schilderij uit 1658 uit de Royal Collection van de Britse Queen.

Zaterdag en zondag geopend



Meer uitgaanstips?

Nog meer suggesties voor een leuk uitje hoor je elke zaterdag- en zondagochtend in het radioprogramma UIT! bij Radio West. Heb je zelf suggesties, stuur ze dan naar uit@omroepwest.nl. Of spreek ze in via telefoonnummer 070-307 8866. Jouw ingesproken tips zenden we dan in het weekend uit op de radio.