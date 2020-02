Leiden start met Ja-stickers voor ongeadresseerd reclamedrukwerk

Inwoners van Leiden die in de toekomst reclamefolders in de bus willen, moeten dat aangeven met een Ja-sticker. Wie geen sticker plakt, krijgt voortaan alleen nog huis-aan-huisbladen en bewonersbrieven van de gemeente. Al het andere ongeadresseerde drukwerk mag dan niet meer worden bezorgd. Dat meldt mediapartner Sleutelstad. Leiden kiest daarmee voor het zogenaamde 'Amsterdamse model'.

De hoofdstad voerde de Ja-sticker 1 januari 2018 in. Leiden heeft even aangekeken hoe dat uitpakte. Procedures die werden aangespannen door de reclamebranche zijn door de gemeente Amsterdam gewonnen en dus is de weg nu vrij voor het verder uitrollen van de maatregel die vooral papierverspilling tegen moet gaan.

Meerdere gemeenten gaan de Ja-sticker invoeren. Den Haag stapt er in april op over. 'Ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt lang niet altijd gelezen en belandt vaak bij het oud papier of in het restafval', legt een woordvoerster van de gemeente uit. Als adverteerders en verspreiders van ongeadresseerd reclamedrukwerk zich niets aantrekken van de sticker, kan de gemeente hen een last onder dwangsom opleggen. Bij herhaling kan de gemeente een boete van 500 euro per folder opleggen.

Ook in Utrecht, Haarlem, Tilburg en Rotterdam valt sinds begin dit jaar geen ongeadresseerde reclame meer op de deurmat. Wie nog wel reclame wil ontvangen moet een Ja-ja sticker op hun brievenbus plakken.

Voordat de maatregel wordt ingevoerd kan iedereen de komende zes weken reageren op de Leidse Afvalstoffenverordening 2020. Daarin is de nieuwe regel opgenomen.