Echtgenote verpest wereldrecordpoging hoofdrekenen bijna

Het is maandag een spannende dag voor de 80-jarige Willem Bouman. Op de TU Eindhoven doet hij een wereldrecordpoging hoofdrekenen. Zijn doel is om in minder dan vijf minuten tien moeilijke rekensommen goed op te lossen. De getallen waarmee hij moet rekenen worden vlak van tevoren willekeurig uitgekozen. Hij gaat aan de slag en lijkt goed op weg te zijn als het dat toch bijna fout gaat.

'Het is altijd spannend', zegt Bouman. 'Het kan op een of andere manier toch net niet goed gaan.' Door het geroezemoes van studenten op de gangen en het mobieltje van mevrouw Bouman dat plotseling afgaat, is het lastig voor de Alphenaar om zich te concentreren. De opluchting in de zaal is dan ook groot als de tweede poging wel succesvol is.

Koning van de Priemgetallen

Rekenwonder Willem Bouman weet al op jonge leeftijd dat hij een talent heeft voor hoofdrekenen. Toch doet hij pas na zijn pensioen voor het eerst mee aan hoofdrekentoernooien. Hoewel hij de eerste paar keer niet de eerste prijs in de wacht weet te slepen, blijkt hij een speciaal talent te hebben dat niemand anders ter wereld heeft: priemgetallen. Dit talent levert hem de bijnaam 'King of Primes', ofwel Koning van de Priemgetallen op.

Willem en Trix gaan op zoek naar een strik met priemgetallen om zijn bijnaam te eren. 'Maar die was natuurlijk nergens te vinden', aldus Bouman. 'Dus toen zei mijn vrouw: 'Dan maak ik er zelf wel één.' En dat leverde de karakteristieke witte strik met priemgetallen op die Willem bij ieder toernooi draagt.

Steun

Hoewel het leven van Willem en Trix vaak in het teken van getallen staat, is dat voor Trix nooit moeilijk. 'We kennen elkaar al sinds 1961, dus ik ben er inmiddels wel aan gewend', zegt Trix. 'En ik vind het alleen maar leuk voor hem dat hij dit heeft. Vroeger wilde ik nog weleens hele verhalen afsteken als hij geconcentreerd bezig was met zijn cijfers, maar dan zei hij geïrriteerd 'Je ziet toch dat ik aan het rekenen ben!' Dus nu weet ik dat als hij op zijn plekje zit ik even mijn mond moet houden.’

Willem en Trix zijn al bijna 55 jaar getrouwd en daar is Willem maar wat blij mee. 'Ik zou niet zonder haar willen. Ik weet niet wat er van me terecht gekomen was als we nooit getrouwd waren.' Veel getallen hebben voor Bouman een betekenis. 'Mijn vrouw is nummer één', zegt hij stellig. En dat is mooi, want net als een priemgetal is het getal één niet te delen. 'En zij ook niet', lacht Bouman. 'Degene die haar wil delen, krijgt van mij een knal voor zijn hoofd.'