Bollenstreek heeft bijna alleen maar vrouwelijke burgemeesters: 'Geen last van glazen plafond'

Een kleine maand geleden werd Wendy Verkleij-Eimers in Noordwijk beëdigd als burgemeester. Ze is de eerste vrouwelijke burgemeester van Noordwijk en met haar komst is driekwart van de burgemeestersposten in de Bollenstreek vervuld door vrouwen. In Lisse staat Lies Spruit aan het roer en in Teylingen is Carla Breuer burgemeester. Alleen in Hillegom is er een man, Arie van Erk.

Ik denk dat het toeval is - Carla Breuer, burgemeester Teylingen

De minister mag dan een oproep hebben gedaan, het thema speelt bij Verkleij totaal niet. 'Ik ben er niet mee bezig. Ik vind kwaliteit voorop staan en ik werk het liefst met beiden, dus het maakt voor mij geen verschil.'

Fiftyfifty

Een verklaring voor het hoge aantal vrouwen in de Bollenstreek hebben de burgemeesters niet. 'Ik zou zeggen: ga eens bij de commissaris van de Koning op de koffie of hij er iets specifieks voor doet', lacht Carla Breuer en ze vervolgt: 'ik denk dat het toeval is'. Lies Spruit: 'Het is heel leuk en het is ook fijn dat je veel vrouwelijke collega’s hebt, maar het is geen teken dat de vrouwen nu oprukken. Natuurlijk zijn er steeds meer vrouwen die als burgemeester aan de bak komen. Het is fijn dat ze zich nu kwalificeren voor steeds grotere gemeenten, kijk bijvoorbeeld naar Amsterdam.'

Eigenlijk zou het volgens haar fiftyfifty moeten zijn. 'Er is nog wel een weg te gaan, maar ik heb er goede hoop op. Want in principe hebben vrouwen natuurlijk alle kwaliteiten om een goede burgemeester te zijn.'

'Geen glazen plafond'

De vrouwelijke burgemeesters denken niet dat 'vrouw zijn' een voor- of nadeel is geweest tijdens hun sollicitatie. 'Ik weet dat het glazen plafond aanwezig is, ik weet dat het in hoofden aanwezig is en ik weet ook dat het ooit meer aanwezig was, maar zelf ben ik er niet zo tegenaan gelopen', zegt Breuer.

Ik sta er niet bij stil dat ik vrouw ben - Carla Breuer, burgemeester Teylingen

Spruit: 'Je hoopt dat zo'n sollicitatiecommissie je beoordeelt op je deskundigheden en of het past binnen de gemeente. Uiteindelijk is het fijn dat je geschikt bevonden wordt. Voor mij was er in dit geval geen glazen plafond, want men wilde mij graag hebben.'

Liefst mannen én vrouwen

Carla Breuer is al aardig wat jaren burgemeester, eerst in Werkendam en sinds 2014 in Teylingen. Hoe het is om als vrouw burgemeester te zijn? 'Ik moet zeggen: daar sta ik niet iedere dag bij stil hoor. Meestal doe ik vanuit mijn professionaliteit mijn werk en dat sta ik er niet bij stil dat ik vrouw ben.'

Ook Spruit denkt niet dat vrouwen op een andere manier besturen. 'Het is wel zo dat bij een gemengd gezelschap hebt, de meeste kwaliteiten meer naar voren komen. Dus ik vind het altijd fijn om met mannen én vrouwen om tafel te zitten.'

Burgerjuffrouw

Of het niet tijd wordt om de term burgemeester eens te veranderen? Spruit: 'Ik heb ooit eens voorgelezen op een kleuterschool waar de kinderen heel verbaasd waren. Er kwam een burgemeester en dat moest een man zijn. Toen er een vrouw binnenkwam, zeiden zij: dan moet u eigenlijk burgerjuffrouw heten. Maar ik denk dat de term zo ingeburgerd is, dat het voorlopig maar burgemeester moet blijven.'

Verkleij is het daarmee eens. 'Dit is een ambt waar één titel bij past: burgemeester. Heel flauw zeg ik altijd: je hebt ook maar één papegaai en geen mamegaai.'

