'Met een kater naar de carnavalsoptocht kijken doe ik niet meer'

Bij Daan thuis ligt de vloer bezaaid met stukjes glanzend papier. Samen met goede vriend Bart Wilson maakt hij een outfit. 'We kiezen elk jaar een materiaal uit', zegt Daan. Bart vult hem aan: 'We laten het materiaal spreken, daar doen we iets mee.'

We moeten een grote lopende spiegeldiscobal worden - Daan Schippers

Dit jaar werken ze met spiegels. 'Echte spiegels waren veel te zwaar, dus we hebben nu een soort plakfolie op plastic', zegt hij terwijl hij de paspop met het spiegelpak ronddraait. 'Het spiegelt lekker. We moeten een grote lopende spiegeldiscobal worden. We willen iedereen een spiegel voorhouden.'

Uitkijken naar de optocht

Carnaval vieren zit de mannen in het bloed. 'Het is de meligheid. De slappe humor en de artistieke vrijheid', verklaart Daan. Bart: 'Het mooie van carnaval is dat mensen je kunnen verrassen. Iedereen is creatief bezig en staat wat opener voor elkaar. Dat heeft natuurlijk ook wel met bier te maken, maar het feit dat je allemaal wat maakt, geeft je ook bij vreemde mensen een reden om het ergens over te hebben.'

Ze kijken uit naar volgende week zaterdag, als de optocht in Noordwijkerhout is en de twee vrienden letterlijk kunnen shinen. Ze hopen dat ze met hun outfits ook dit jaar weer veel bekijks trekken. 'Het feit dat je een beker wint is leuk, maar het feit dat er dagen erna nog mensen naar je toe komen, en zeggen: hé dat kostuum was hartstikke mooi. Dat is eigenlijk waar we het voor doen.'

Carnaval vindt dit jaar plaats van donderdag 20 tot en met dinsdag 25 februari.

