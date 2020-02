Solar Team herrijst uit de as na drama van vorig jaar: 'Zetten grote stappen op veiligheidsgebied'

Een enorme domper. Dat was de zonnerace in Australiƫ vorig jaar voor het Vattenfall Solar Team. De zonneauto die de studenten van de TU Delft hadden gemaakt, vatte met de finish in zicht vlam en brandde volledig uit. In Amerika willen de Delftse studenten zich dit jaar revancheren. Ze zijn druk bezig met het bouwen van een nieuwe auto.

'We hebben er ontzettend veel zin in', vertelt woordvoerster Sylke van der Kleij van het Vattenfall Solar Team. 'Vooral op het gebied van veiligheid zetten we dit jaar heel grote stappen. Zo maken we gebruik van een active battery protection system. Dit zorgt er voor dat de batterij automatisch afslaat wanneer er afwijkende waarden worden gemeten.' Dit moet een nieuwe autobrand voorkomen.

Ondanks de teleurstelling van 2019 - toen de eindzege binnen handbereik leek en het toch nog mis ging - zijn de verwachtingen dit jaar weer hooggespannen. 'Het Vattenfall Research Team heeft inmiddels een geschiedenis van twintig jaar. In die tijd heeft het team heel veel gewonnen', legt Van der Kleij uit. 'Dus de verwachtingen voor een nieuw team zijn altijd heel hoog. Alleen is dit jaar de reden anders, omdat de vorige auto afbrandde in Australië. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we ons dadelijk in Amerika gaan bewijzen en laten zien waarom het Vattenfall Solar Team al zo lang aan de top van het zonneracen staat.'

Rocky mountains

Dit wordt het eerste jaar dat het Vattenfall Solar Team deelneemt aan een race in Amerika. 'Op meerdere vlakken is Amerika een heel grote uitdaging', legt de woordvoerster van het team uit. 'De route spreekt ons heel erg aan. Kijk, in Australië rijden we drieduizend kilometer rechtdoor over een vlakke weg. In Amerika rijden we door de Rocky Mountains - via de Oregon trail van Independence, Missouri tot Boise, Idaho - dus hebben we de uitdaging om de auto ook voor bergachtig gebied geschikt te maken, met krappe bochten. Dat vereist een heel andere aanpak. De motor moet meer vermogen hebben en de draaicirkel moet kleiner.'

Van der Kleij verwacht dat het Delftse team flink wat tegenstand kan verwachten tijdens de race in Amerika. 'We komen wat concurrenten tegen die we kennen vanuit Australië, die het daar ook altijd goed doen en daarnaast kunnen we rekenen op concurrentie van grote Amerikaanse universiteiten zoals MIT en Georgia Tech. Dat zijn teams die we nog niet eerder zijn tegengekomen en waarmee we ons graag willen meten. Dat vind ik wel spannend.'

Nuna Phoenix

De nieuwe Delftse zonneauto wordt op dit moment geproduceerd. De auto, waarmee het Delftse team uit de as wil herrijzen, krijgt de naam Nuna Phoenix. 'We zitten nu nog midden in dit proces. Ons doel is de auto eind april of begin mei af te hebben en dan aan de wereld te laten zien.'

