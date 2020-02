Jeroen traint weer voor de CPC na hersenbloeding: 'Je moet leren accepteren'

Het afgelopen jaar is Jeroen de beperkingen na zijn hersenbloeding flink tegengekomen. Door de bloeding heeft hij geen gevoel meer aan de linkerkant van zijn lichaam. 'Het afgelopen jaar was voor mij een jaar van wat allemaal niet kon', vertelt Jeroen. 'Je moet oppassen dat je daar niet onwijs gedemotiveerd van raakt. Je moet leren accepteren, daarom duurt het ook zo lang. Het accepteren is gewoon een heel moeilijk ding.'

Het eerste half jaar van zijn revalidatie boekt Jeroen de meeste progressie in zijn herstel. Daarna stokt het. Nu traint hij drie keer per weer om zijn spieren te laten spannen en ontspannen, maar vooral zijn hersens krijgen het te verduren. Hij krijgt veel prikkels binnen en is snel moe. 'De Jeroen die ik ken van voor het ongeluk en de Jeroen die ik nu ken, die is gewoon hetzelfde', zegt zijn vrouw Patricia van Diggelen. 'Hij overschat zichzelf alleen. Ik moet soms zeggen: we moeten nu stoppen, ga niet te ver.'

Moeilijkheden op het werk

Jeroen werkt bij Festo in Delft, een bedrijf dat gespecialiseerd is in automatisering van productieprocessen. Hij heeft veel steun gehad van zijn werk, maar al snel bleek dat hij zijn oude baan niet meer aan kon en dat valt zwaar.

'Je denkt elke dag weer dat je het kan en elke dag weer loop je tegen een grens aan. Collega's hebben elke dag die strijd gezien, me zien ploeteren, die uitputting gezien', vertelt Jeroen. 'Op een gegeven moment zat ik er helemaal doorheen, zat ik te huilen. Dat hebben ze allemaal gezien, maar ze hebben me nooit zien opgeven.'

'Echte klootzakken'

Toch heeft Jeroen ook een aantal problemen met collega's ondervonden. 'Van de dingen die ik doe kan ik een aantal dingen wel. Dan denken mensen meteen: hij is er weer', legt Jeroen uit.

'Dus ze storten dan van alles weer bij me neer, wat ik absoluut niet kan. Dat maakt sommige collega's dan tot echte klootzakken. Ik neem het ze niet kwalijk, maar ze stellen natuurlijk de eisen aan me van een niveau dat ik nooit kan halen.'

Samen lopen

In de aanloop naar de NN CPC Loop op 8 maart richt Jeroen zich weer op het hardlopen. Zijn 'belachelijke' doel van tien kilometer heeft hij laten schieten, want hij kan de tijdslimiet niet halen. Hij gaat nu samen met zijn vrouw Patricia 2,5 kilometer lopen. 'Die heeft op z'n Rotterdams gezegd een tyfushekel aan hardlopen, daar is niks aan gelogen', zegt Jeroen met een grijns.

'Het is heel bijzonder dat zij zoiets heeft van: we gaan samen. We hebben dit al die tijd samen gedaan, dus dit kunnen we ook samen.'

