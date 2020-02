Nog altijd onduidelijk wat toekomst Huize Ivicke is

In een hoorzitting van de gemeente Wassenaar werd duidelijk dat de omstreden vastgoedmagnaat Ronnie van de Putte een procedure is gestart om de krakers uit het vervallen huis te krijgen. Volgens zijn advocaat Karien Lagrouw wordt dat nog een hele kluif, omdat de gemeente Wassenaar nog altijd geen vergunningen heeft afgegeven voor werken die de omstreden projectontwikkelaar zou willen doen. De gemeente zegt daarover dat er geen concrete plannen zijn.

Lagrouw gaf wat geërgerd aan dat Van de Putte dan maar ging doen wat de gemeente nalaat: de krakers uit het pand laten verwijderen. Ze meldde dat de deurwaarder de toegang tot het terrein was geweigerd door de krakers, en dat er daarom bordjes bij het terrein zijn neergezet met daarop de mededeling dat bewoners moeten vertrekken. Ze zeggen dat de deurwaarder bij de poort is verwelkomd, en dat ze persoonlijk de brief in ontvangst hebben genomen.

'Nog nooit zoiets meegemaakt'

De krakers zijn verbolgen over het plaatsen van de bordjes bij de toegangswegen. 'Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt', laten ze weten. Ze zien het als een soort schandpaaltjes. Ook zijn ze kwaad over de opmerking van advocaat Lagrouw dat ze niet zouden willen meewerken aan het opknappen van het pand. Lagrouw zei tijdens de hoorzitting dat het nagenoeg niet mogelijk is om concrete plannen te maken, omdat aannemers niet kunnen en willen rondlopen in het pand zolang er krakers zitten.

De krakers denken dat de nu gestartte procedure om hen eruit te krijgen door Van de Putte wordt gevoerd om de gemeente Wassenaar gunstig te stemmen, in de hoop dat het gemeentebestuur meegaat in toekomstige bouwplannen voor Ivicke. Als de gemeente nog gelooft in eventuele beloften van de projectontwikkelaar noemen ze dat 'erg zorgelijk'. Ze verwijzen dan naar het verleden waar Van de Putte geregeld afspraken en plannen maakte, maar die op het laatste moment weer terugtrok.

Maximaal acht krakers

Uit interne mails van de gemeente Wassenaar die in handen zijn van Omroep West, blijkt dat er in Huize Ivicke maximaal acht krakers mogen verblijven. Tijdens een inspectie van 2 oktober 2018 bleek dat er toen zes bewoners waren. Op de eerste verdieping hadden ze een houtgestookte kachel geplaatst die ook werd gebruikt als keuken. Omdat op de eerste en tweede verdieping een rooklucht te ruiken was moesten de krakers koolmonoxidemelders plaatsen. De krakers hadden brandblussers geplaatst, maar die bleken een jaar of vier over de datum. Hen is toen opgedragen te zorgen dat ze werden gekeurd.

De kachel die door de krakers is aangelegd | Foto: Gemeente Wassenaar

De inspecteur van de gemeente merkt in zijn mail ook op dat het 'rommelig' was in het pand. Hij gaf opdracht om de trap naar de tweede verdieping vrij te maken omdat een plank de 'vluchtweg' belemmerde. Bovendien waren verschillende ramen dichtgetimmerd om te voorkomen dat het inregende. Voor elektriciteit hadden de krakers verlengsnoeren en kabels neergelegd die direct op de meterkast waren aangesloten.

'Illegaal bouwwerk'

Bij een controle in oktober 2019 bleek er aan de buitenkant een houten bouwwerk te zijn neergezet, dat was vastgemaakt aan het monumentale pand. Dat mag niet zonder vergunning. De krakers zijn toen gesommeerd het bouwwerk af te breken en de bouwmaterialen weg te halen. Ook zag de inspecteur dat op de tweede etage was gewerkt aan het provisorisch herstellen van een dakkapel zodat de ruimte gebruikt kon worden. Ook dit was zonder vergunning verboden. Bij een latere inspectie bleek dat het bouwwerk buiten keurig was weggehaald.

Bouwwerk dat door de krakers weggehaald moest worden | Foto: Gemeente Wassenaar

Of de krakers vrijwillig gaan vertrekken na de aanzegging van Van de Putte willen ze niet zeggen. Ze zeggen enkel 'na te denken over hun (juridische) opties'. Ook Ronnie van de Putte reageert niet. Zijn advocaat Karien Lagrouw laat schriftelijk weten: 'Cliënt kiest er op dit moment voor geen nadere informatie te verstrekken aan de pers'. De gemeente Wassenaar wacht nog op de brief die Van de Putte zou sturen met de concrete plannen. Maar die was donderdag nog niet binnen.

Ronnie van de Putte heeft ook veel bezit in Noordwijk. Daar zijn nu ook panden van hem gekraakt, meldt mediapartner BO.