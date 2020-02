'Laat dierenmishandelaars voor straf werken in asiel'

Van verwaarloosde duiven tot in brand gestoken cavia's, de Haagse dierenofficier van justitie Tamara Verdoorn komt werkelijk van alles tegen. Dit jaar wil ze de taakstraffen persoonlijker maken door veroordeelden bijvoorbeeld een dierenasiel te laten schoonmaken. 'Op die manier wordt een mishandelaar niet alleen gestraft, maar steekt hij of zij er hopelijk nog iets van op.'

Sinds 2016 is Verdoorn als officier van justitie verantwoordelijk voor de strafzaken in onze regio waarbij huisdieren betrokken zijn. Daarin werkt ze nauw samen met de politie. Wanneer een agent stuit op dierenleed, belt hij met de dierenofficier. Verdoorn doet zo'n honderd dierenzaken per jaar.

Wat ze zoal tegenkomen? Verwaarloosde katten in vieze huizen, duiven die creperen in te kleine hokjes, agressieve honden, hanengevechten of een cavia die in brand is gestoken.

Meisje steekt cavia van zusje in brand

Laatst genoemde voorbeeld speelde zich af in Rijswijk. Een minderjarig meisje stak de cavia van haar zusje in de brand. Hoe de zaak precies aan het rollen kwam, is niet helemaal duidelijk. 'Waarschijnlijk via een alerte dierenarts of buurman', vertelt Verdoorn.

Uiteindelijk is de Raad voor de Kinderbescherming met het gezin om de tafel gaan zitten en zijn ze er op die manier uitgekomen. 'Hulp is in zo'n geval belangrijker dan straf.'

Huisdieren laten inslapen

Een andere zaak die ze altijd zal bijblijven, is de eerste keer dat ze een hond, een puppy, moest laten inslapen. Het beestje was zo mishandeld dat zijn heupen gebroken waren. 'Het dier had alleen maar pijn en had dus geen leven meer. Evengoed moest ik er wel over nadenken. Zo'n beslissing neem je natuurlijk niet zomaar.'

Sowieso is euthanasie echt een laatste stap, legt Verdoorn uit. Als een hond bijvoorbeeld een andere hond of een mens heeft gebeten, kijkt men eerst of het dier nog te heropvoeden is. Zo ja, dan krijgt hij een nieuw leven bij een nieuw baasje. 'Maar soms is de hond echt een gevaar voor de maatschappij en zit er niets anders op dan hem in te laten slapen. Heel naar.'

'Veel sneue zaken'

Volgens Verdoorn moet je in haar vak wel 'feeling' met dieren hebben. Zelf heeft ze twee katten. 'Maar je moet het ook weer niet te zielig vinden allemaal, want je komt veel sneue zaken tegen.' Zoals begin dit jaar de zaak in Katwijk waar de dierenambulance 58 zwaar verwaarloosde katten in een vies huis vond.

Medewerkers van de Dierenbescherming maakten een video van het smerige huis.

Voor wat betreft de toekomst hoopt Verdoorn dat het zelfstandige verbod om dieren te houden, oftewel het houdverbod, er snel komt. Het verbod kan nu alleen worden opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke straf. Dus stel; een dierenbeul krijgt een houdverbod gekoppeld aan een week voorwaardelijk gevangenisstraf. Als hij dan die week gaat 'zitten', vervalt hiermee direct het houdverbod en mag hij dus gewoon weer een huisdier nemen.

Nooit meer een huisdier nemen

De aanpassing van de wet is in de maak, maar dat kan deze dierenofficier niet snel genoeg gaan. 'Iemand die zijn hond bijvoorbeeld als wapen gebruikt en compleet vals maakt, mag naar mijn mening gewoon nooit meer een dier houden.'

Ze begrijpt dat het niet voor iedere persoon zal werken. Beulen die moedwillig hun dier mishandelen, zullen er volgens haar niet gevoelig voor zijn. 'Maar mensen die hun huisdier hebben verwaarloosd, weten vaak niet hoe ze hun dier op de juiste manier moeten verzorgen. In een asiel zien ze dan hoe het wel moet.'

Hondenpoep opruimen

Op dit moment voert ze hierover gesprekken met de Reclassering. Deze instantie houdt toezicht op de uitvoering van zo'n taakstraf.

Bij andere misdrijven zoekt men al naar een passende straffen. Zo kan iemand die illegaal graffiti heeft gespoten deze als taakstraf moeten verwijderen. 'In 2020 wil ik dat dat ook geldt voor dierenmishandelaars. Laat ze bijvoorbeeld maar hondenpoep opruimen', oppert de officier.

