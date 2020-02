Kim Holland gaat voor de klas: 'De huidige seksuele voorlichting is ouderwets'

Als boegbeeld van de polderporno is Kim Holland hét rolmodel om te praten over seks. Het gaat haar vooral over hoe de jeugd seksuele voorlichting krijgt opgediend op school. Niet als een dampende schaal met lekkernijen, maar eerder als een bord met verboden vruchten waar je vooral niet te veel van moet eten.

Kim Holland | Foto: Richard Mulder

'De huidige seksuele voorlichting op scholen is ouderwets', zegt de voormalig natuurfilmactrice. 'Het is een soort biologieles en gaat over soa's en hoe je het moet doen. Maar je hoort niets over een fenomeen als sexting en de leuke kant van seks. Het kan zo heerlijk zijn.'

Gratis porno

Door gratis porno krijgen jongeren steeds makkelijker toegang tot seksfilms. 'Elf- en twaalfjarigen beschikken al over een telefoon zegt', de pornodiva. 'Ik had net een coachingsgesprek met een moeder waarbij haar zoon (9) al pornofilms keek.'

'Ze praten er wel thuis over, maar dat zegt hoe jong kinderen er al bij zijn. Porno is helemaal niet voor die groep bedoeld. Het is voor 16+ om de fantasie te prikkelen. Seks moet bij jongeren een hele andere lading hebben. Dat ga ik uitleggen.'

Lekker stuntelen en klungelen

Krijgen jongeren door pornofilms een slecht voorbeeld van hoe seks werkt? Daar is Kim Holland het niet helemaal mee eens. 'Ik zeg vaak dat je het moet vergelijken met een avonturenfilm. Alles wat daarin gebeurt, kun je ook niet allemaal zelf doen. De meisjes in mijn films hebben een enorm hoog libido. Ze hebben in een podcast van mij verteld hoe vaak ze masturberen. Daar komt een normale Nederlander niet aan. Als ze maar plezier hebben bij het maken van een film, dat is het belangrijkste.'

Dat plezier staat ook centraal bij de lessen van de pornodiva. 'Ik geef aan dat ze niet hele hoge verwachtingen moeten hebben. Lekker stuntelen en klungelen. Het is juist grappig de eerste keer. Kijken of het allemaal wel past. Je moet elkaar leren kennen en daardoor wordt het alleen maar fijner. Ik wil dat jongeren er luchtig naar kijken.'

Seksuele ontwikkeling pubers

Toch kan porno helpen in de seksuele ontwikkeling van pubers, denkt Holland. 'Het ligt eraan naar welke pornofilms je kijkt natuurlijk. Voor alle smaakjes zijn films. Van harde anaalscenes tot liefdevolle seks. Jongeren die bezig zijn met homoseksualiteit kunnen dingen uit films halen. Hoe seks er aan toe gaat.'

Op 25 februari is de eerste les van de Haagse. In Leeuwarden zal ze haar les geven. Dan gaat het bijvoorbeeld over het voorspel. 'In een film is dat vaak saai. Daarnaast staat dan ook vaak de man centraal', zegt ze. 'Maar het komt natuurlijk van beide kanten. Je moet seks goed opbouwen. Dan geniet je er samen het meest van.'

LEES OOK: Jarige Kim Holland (50) openhartig over haar leven als Jehova’s getuige, pornoster én familievrouw