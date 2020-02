COA denkt aan evenementenhallen voor extra opvang asielzoekers

Het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers is zo nijpend dat mensen mogelijk in evenementenhallen moeten worden ondergebracht. De opvang zit vol, meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Er zijn 1.800 extra plekken nodig, schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar maakte het COA bekend dat het in 2020 minstens 5.000 extra opvangplaatsen nodig heeft. Verder lopen er in 2020 en 2021 tien bestuursovereenkomsten af voor verschillende locaties die het COA graag wil verlengen. Met gemeenten en provincies werkt het COA aan het vinden van nieuwe locaties voor buffercapaciteit.

Een aantal gemeenten dat de afgelopen jaren asielzoekers opving, is nog niet bereid gevonden onderdak te blijven bieden. En de bijna duizend extra plekken in recreatiepark Duinrell in Wassenaar vervallen eind maart. Het COA heeft dringend nieuwe opvangplaatsen nodig en onderzoekt nu welke grootschalige locaties op korte termijn gebruikt kunnen voor opvang. Een mogelijke optie is het gebruik van evenementenhallen, maar opvang binnen reguliere locaties verdient de voorkeur. Het COA hoopt in overleg met gemeenten en provincies snel tot een oplossing te komen, zodat de extra buffercapaciteit niet gebruikt hoeft te worden.

Onkunde

Er is sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers. Bovendien duurt het lang voor ze weten of ze mogen blijven en is het door de woningnood moeilijk om huizen voor hen te vinden. Het COA vangt nu ruim 27.000 asielzoekers op. Volgens VluchtelingenWerk wachten bijna 9.000 asielzoekers in de opvang op hun asielprocedure.

Directeur Abdeluheb Choho legt de schuld van de problemen bij het kabinet. 'Dit is geen overmacht maar onkunde', stelt hij. 'Het regelen van fatsoenlijke opvang is wel het minste wat we kunnen doen voor vluchtelingen die bij ons aankloppen voor bescherming.'

Mocht er een noodopvanglocatie worden geopend, probeert VluchtelingenWerk zo snel mogelijk een team klaar te hebben staan.

