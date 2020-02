'Als we van Den Haag geen geld krijgen, dan moet ik zelf met de pet rond voor Varend Corso'

Het is nog niet zeker of de gemeente Den Haag het Varend Corso Westland financieel gaat ondersteunen. De gemeente heeft nog een paar weken nodig om een subsidieaanvraag te beoordelen. Voorzitter Rob Baan van het Varend Corso zei eerder bij mediapartner WOS dat het corso mogelijk niet door kan gaan als de gemeente Den Haag geen bijdrage geeft.

Afgelopen zomer werd duidelijk dat het Varend Corso Westland dit jaar anders is. Het corso is in 2020 niet meer in augustus, maar van 2 tot en met 5 juli. Daarbij is de traditionele Westlanddag verplaatst van de zaterdag naar de zondag. Bovendien trekt het corso dit jaar voor het eerst door Den Haag.

'Als het niet lukt via Den Haag moet ik zelf met de pet rond' - Rob Baan, voorzitter Varend Corso Westland

In een interview met de WOS benadrukte Rob Baan twee weken geleden dat het Haagse geld hard nodig is. 'Je moet niet onderschatten hoeveel het corso kost', zei Baan. 'De financiën rond krijgen is ingewikkeld. Als het niet lukt via Den Haag dan moet ik zelf met de pet langs bij grote bedrijven.'

Aanvraag

Mogelijk komt het evenement in aanmerking voor een subsidiebedrag van 25.000 euro, maar de aanvraag moet nog beoordeeld worden. De gemeente Den Haag beslist daar binnen een paar weken over, zegt een woordvoerder van het stadhuis.

Meer dan 25.000 euro zit er niet in voor het Varend Corso, want dit is het maximale bedrag dat de gemeente uit kan keren uit het Promotiefonds Kleinschalige Evenementen. De subsidies vanuit de pot Grootschalige Publieksevenementen is voor 2020 al vergeven.

Veiligheidseisen

In 2017 was er ook al even sprake van een tocht door Den Haag. Tijdens een spoedoverleg bleek dat bij het uitstippelen van de route door Den Haag de veiligheidseisen over het hoofd waren gezien waardoor de vaartocht door Den Haag toch niet doorging. Daar is deze keer geen sprake van. De gemeente Den Haag heeft samen met de organisatie gekeken naar de mogelijkheden voor een tocht door Den Haag, en een tocht is mogelijk.

