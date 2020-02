'Je huisdier laten chippen voorkomt een hoop ellende'

'Veel mensen realiseren zich niet dat als hun kat niet gecastreerd of gesteriliseerd is dat de kans groot is dat hij of zij wegloopt. En dat het dan handig is dat een beestje gechipt is', vertelt Vermeer. 'Voorlichting is belangrijk zodat ze weten dat het veilig is om een dier te chippen en dat er hele goede databanken zijn zodat de kans groot is dat je kat weer bij je terugkomt.'

Verzorgster Cherinda Caspers laat zijn hoe belangrijk chippen is. 'Dit is Wiebe en hij heeft zijn pootje gebroken. Hij heeft geen chip en is ook nog door niemand geclaimd', vertelt ze terwijl ze met het diertje knuffelt. 'Wij moeten nu voor hem zorgen, maar we weten niet waar hij straks heen kan.'

Lange termijn duurder uit

Volgens de verzorgster kiezen mensen er voor om hun kat niet te steriliseren omdat ze dit te duur vinden, maar volgens haar zijn ze op de lange termijn vaak duurder uit. 'Katten die niet gesteriliseerd zijn lopen sneller weg. De kans is groot dat ziek terugkomt, of dat ze gevochten heeft. Of nog erger, dat ze zwanger terugkomt, dan zit je straks met zes of zeven katten.'

Directeur Vermeer is blij met de 113 punten van de actielijst van de Partij voor de Dieren. Ook de Dierenambulance heeft enkele wensen wat betreft huisdieren. 'Wij willen graag dat mensen verplicht worden om hun huisdier te chippen en deze chip goed te registreren. Ook willen we zorgen voor een programma waarbij we katten castraties en sterilisaties aan willen bieden.'

LEES OOK: