Politie haalt vechtende jongeren op middelbare school uit elkaar

De politie bevestigt dat de agenten donderdagmiddag naar de Alphense Diamantstraat moesten komen om de ruziemakers uit elkaar te halen. 'We kregen een melding van de vechtpartij en bij aankomst was het nog steeds onrustig', vertelt een woordvoerder. 'We zijn gebleven tot de rust weer was teruggekeerd.'

Bij de vechtpartij raakte niemand gewond en de politie heeft ook geen scholieren aangehouden. 'Wel gaan de wijkagent en de schoolagent meer toezicht houden om te zorgen dat het ook rustig blijft op de school.'

Leerlingen van buiten de school

Directeur Raymond Pet van de vestiging aan de Diamantstraat vertelt dat een klein groepje leerlingen op ruzie uit was. 'We hebben de politie opgeroepen omdat we in de gaten kregen dat leerlingen van buiten de school zich met deze ruzie wilden bemoeien. En de school is verboden toegang voor onbevoegden. We hebben in beeld wie er van onze school bij betrokken zijn en zullen tegen deze leerlingen passende maatregelen nemen.'

