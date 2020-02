Haagse Rijnstraat onveiliger dan gedacht: 'Bizar dat wij dit rapport nu pas zien'

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het rapport over het ministerie in augustus al naar de gemeente gestuurd, maar de gemeenteraad heeft het rapport nooit ingezien. 'Het is bizar dat wij dit nu pas voor het eerst zien', zegt Robert Barker van de Partij voor de Dieren op Radio West.

Dat de 432 glasplaten zo snel mogelijk vervangen moeten worden staat in een rapport van Nieman-Kettlitz, dat in handen is van het AD. Volgens het rapport is de kans dat de ruiten breken extreem hoger dan je zou mogen verwachten. De ingenieurs raden aan dat de ramen zo snel mogelijk vervangen worden, maar in ieder geval voor de eerste herfststorm.

'Acuut gevaar'

Raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is enorm geschrokken van het rapport. 'Mijn mond viel open toen ik het las. Ik ben geschrokken dat er acuut gevaar is. Wij vragen ons af waarom wij dat rapport nooit hebben gekregen.'

In december stelde de partij nog vragen over de afsluitingen gesteld omdat ondernemers in de straat last hebben als er geen mensen meer lopen. 'Het lijkt mij dat dat een mooi moment was geweest om ons dat rapport te sturen.'

Bizar dat het zo onveilig is

Collega Barker wil dat er zo snel mogelijk een debat met het college komt. 'De gestelde vragen lijken mij een goede aanleiding voor een debat. We hadden het idee dat er gezocht zou worden naar een permanente oplossing, maar het is bizar dat het nog onveiliger is en dat het zelfs als hij niet is afgesloten het volgens het rapport niet veilig is en dat het vooral in de herfst heel moeilijk wordt.'

De politici willen dat het college met de vuist op tafel slaat richting het ministerie. 'Ze moeten druk uitoefenen want het is een publieke straat die ze steeds afsluiten', vervolgt Barker. 'Ze kunnen zeker zeggen schiet eens op en zorg voor een veilige buitenruimte. Het is bizar dat we dit rapport nu onder ogen zien en dat er door de gemeente naar de rijksoverheid niet eerder is gecommuniceerd zo kan het niet.'

